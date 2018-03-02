Gençlik projeleri Düzce’ye model olacak

Gençlik, spor ve eğitim projeleri ile tüm Türkiye’ye örnek olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bilgi ve tecrübelerini diğer illere aktarmayı sürdürüyor. Bu kapsamda Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay ve beraberindeki Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcilerini makamında ağırladı. Çok verimli geçen görüşmede Büyükşehir Belediyesi’nin gençlik ve kadınlar için ürettiği projelerin Düzce’ye model olacağı ifade edildi.

“TOPLUMUN YAPI TAŞI OLAN AİLELERİ GÜÇLENDİRİYORUZ”

Düzce heyetine projeleri hakkında bilgi veren Başkan Karaosmanoğlu, "Yönetim olarak bizler ilimizdeki kadınlarımız ve gençlerimize büyük önem veriyoruz. Her iki kesimin eğitimiyle ve sağlığıyla ilgili projeler geliştirerek toplumun yapı taşı olan aileleri güçlendiriyoruz. Kadınlarımızın ve gençlerimizin sosyal medya bağımlılığından ve zehirlenmelerinden korumak, onları hayatını içine çekmek için çaba sarf ediyoruz. Gençlerimizin ve annelerimizin sosyalleşmelerini sağlayarak daha sağlıklı bir toplumun oluşmasına katkı sunuyoruz” ifadelerini sarf etti.

“GENÇLERİMİZE YENİ UFUKLAR ORTAYA ÇIKARIYORUZ”

Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı ve Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin çocuklar, gençler ve kadınlar için ortaya koyduğu projeleri takdirle takip ettiklerini belirtirken, başarılı bu uygulamaları Düzce’ye taşıyacaklarını da dile getirdiler. Büyükşehir Belediye Başkanı olarak dertlerinin geleceğin avukatlarını, mühendislerini, bilim insanlarını yani her mesleği yapacak neslin hayatlarına pozitif bir dokunuş olduğunu belirten Karaosmanoğlu, “Bizler gençlerimizin sevdiği mesleklere yönelmeleri konusunda, kariyer plânlamalarına katkı sunuyoruz. Bu noktada pek çok uygulamayı hayata geçirdik, geçirmeye devam ediyoruz. Geleceğin liderleri olarak yetişmeleri için bütün gücümüzle çalışıyoruz. Kılavuz Gençlik Modelimiz, gençlerimize rehberlik eden kendilerini tamamlamalarına yardımcı olan mükemmel bir sistem üzerine inşa edildi. Burada Bilgi Evlerimiz, Akademi Lise, Akademi Üniversite programımız ve gençlik kamplarımız ile gençlerimize yeni ufuklar ortaya çıkarıyoruz” şeklinde konuştu.

“DÜZCE’DE GÖRMEK BİZLERİ SEVİNDİRECEKTİR”

“Gençlerimiz birer cevherdir ve işlenirse cevher mücevher olur” diyerek açıklamalarını sürdüren Karaosmanoğlu, “Yetenekler ancak geliştirilirse kıymetli olur. Bizler de bunun için çaba gösteriyoruz. Kentimizin dört bir tarafında açtığımız ilim yuvaları eğitim camiamıza katkı vermektedir. Halkımızın memnun kaldığı bu projelerin daha güzellerini Düzce’de görmek bizleri sevindirecektir” diyerek açıklamalarını tamamladı. Düzce Valisi Dağlı ve Düzce Belediye Başkanı Ay, Büyükşehir Belediyesi’nin gençlik, spor ve kadın projelerini de yerinde görmek için ziyaretlerini sürdüreceklerini belirtirken, görüşme karşılıklı fikir alışverişinin ardından sona erdi.