banner328
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Gençlik projeleri Düzce’ye model olacak

Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay ve beraberindeki heyet Başkan Karaosmanoğlu’nu ziyaret etti. Birliktelikte gençlik hizmetlerinin yanı sıra eğitim ve spor projeleri ele alındı.

Gençlik projeleri Düzce'ye model olacak

02 Mart 2018 Cuma 10:28

Gençlik, spor ve eğitim projeleri ile tüm Türkiye’ye örnek olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bilgi ve tecrübelerini diğer illere aktarmayı sürdürüyor. Bu kapsamda Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay ve beraberindeki Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcilerini makamında ağırladı. Çok verimli geçen görüşmede Büyükşehir Belediyesi’nin gençlik ve kadınlar için ürettiği projelerin Düzce’ye model olacağı ifade edildi.

“TOPLUMUN YAPI TAŞI OLAN AİLELERİ GÜÇLENDİRİYORUZ”

Düzce heyetine projeleri hakkında bilgi veren Başkan Karaosmanoğlu, "Yönetim olarak bizler ilimizdeki kadınlarımız ve gençlerimize büyük önem veriyoruz. Her iki kesimin eğitimiyle ve sağlığıyla ilgili projeler geliştirerek toplumun yapı taşı olan aileleri güçlendiriyoruz. Kadınlarımızın ve gençlerimizin sosyal medya bağımlılığından ve zehirlenmelerinden korumak, onları hayatını içine çekmek için çaba sarf ediyoruz. Gençlerimizin ve annelerimizin sosyalleşmelerini sağlayarak daha sağlıklı bir toplumun oluşmasına katkı sunuyoruz” ifadelerini sarf etti.

 “GENÇLERİMİZE YENİ UFUKLAR ORTAYA ÇIKARIYORUZ”

Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı ve Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin çocuklar, gençler ve kadınlar için ortaya koyduğu projeleri takdirle takip ettiklerini belirtirken, başarılı bu uygulamaları Düzce’ye taşıyacaklarını da dile getirdiler. Büyükşehir Belediye Başkanı olarak dertlerinin geleceğin avukatlarını, mühendislerini, bilim insanlarını yani her mesleği yapacak neslin hayatlarına pozitif bir dokunuş olduğunu belirten Karaosmanoğlu, “Bizler gençlerimizin sevdiği mesleklere yönelmeleri konusunda, kariyer plânlamalarına katkı sunuyoruz. Bu noktada pek çok uygulamayı hayata geçirdik, geçirmeye devam ediyoruz. Geleceğin liderleri olarak yetişmeleri için bütün gücümüzle çalışıyoruz. Kılavuz Gençlik Modelimiz, gençlerimize rehberlik eden kendilerini tamamlamalarına yardımcı olan mükemmel bir sistem üzerine inşa edildi. Burada Bilgi Evlerimiz, Akademi Lise, Akademi Üniversite programımız ve gençlik kamplarımız ile gençlerimize yeni ufuklar ortaya çıkarıyoruz” şeklinde konuştu.

 “DÜZCE’DE GÖRMEK BİZLERİ SEVİNDİRECEKTİR”

“Gençlerimiz birer cevherdir ve işlenirse cevher mücevher olur” diyerek açıklamalarını sürdüren Karaosmanoğlu, “Yetenekler ancak geliştirilirse kıymetli olur. Bizler de bunun için çaba gösteriyoruz. Kentimizin dört bir tarafında açtığımız ilim yuvaları eğitim camiamıza katkı vermektedir. Halkımızın memnun kaldığı bu projelerin daha güzellerini Düzce’de görmek bizleri sevindirecektir” diyerek açıklamalarını tamamladı. Düzce Valisi Dağlı ve Düzce Belediye Başkanı Ay, Büyükşehir Belediyesi’nin gençlik, spor ve kadın projelerini de yerinde görmek için ziyaretlerini sürdüreceklerini belirtirken, görüşme karşılıklı fikir alışverişinin ardından sona erdi.

 


Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Gebze Macera ve Aksiyon Parkı Gebze Macera ve Aksiyon...
Karaosmanoğlu dernek ve esnaf ziyereti Karaosmanoğlu dernek...
Gebzenin Kardeş Şehri Issık Gölde Çin Planı Gebzenin Kardeş Şehri...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Yas-der Başkanı Gebze gazetesi Canlı yayınında Yas-der Başkanı Gebze gazetesi Canlı yayınında
Başkan yardımcısı Erol Kaya Kocaeli'nde Başkan yardımcısı Erol Kaya Kocaeli'nde
Harun Serkan Aktaş Gebze’ye geliyor Harun Serkan Aktaş Gebze’ye geliyor
Sokakta kimse aç kalmasın! Sokakta kimse aç kalmasın!
Gebze Mart Meclisi Yapıldı Gebze Mart Meclisi Yapıldı
Orhan Gazi Sempozyumu ve Gebze’de Vakıf Medeniyeti Orhan Gazi Sempozyumu ve Gebze’de Vakıf Medeniyeti
Yukarı Çık

banner341

banner339

Yas-der Başkanı Gebze gazetesi Canlı yayınında
Darıca Yaşlılarla dayanışma ve yardımlaşma derneği başkanı Kudret Sekban Gebze Gazetesi Canlı yayına...

Haberi Oku