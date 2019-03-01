GENÇSİAD MARSİD Oldu

Gebze Genç Sanayici ve İş Adamları Derneği’nin son dönem başkanlığını yapan A. Lokman Kılıç, "Derneğimiz 18 yaşına doldurdu. Kurulduğu günden beri Gebze ve bulunduğu bölge için somut projeler geliştirdi, üyelerine ciddi katma değer kattı. Göreve geldiğimiz günden bu yana çok ciddi çalışmalar yaptık, derneğimize vizyon kattık. Artık 18 yaşını doldurmuş olan derneğimizin, üye yapısı ve potansiyeli kendini aşmıştır. Marmara bölgesinde yaşayan iş yapan sanayici ve iş insanlarını kucaklayacak bir yapı ile derneğimizin adı Marmara Sanayici ve İş İnsanları Derneği kısa adı MARSİD olmuştur." dedi.
Başkan seçilen Muzaffer Koşan yaptığı konuşmada, "Dünyanın gelişmiş ülkelerinde Sivil Toplum Örgütleri (STK)lar çök önemlidir, hatta demokrasilerde önemli güçlerden ve dengelerden biridir, yeni gelişen ülkelerde insanlar STK’lara zorla üye yapılır, STK’ların önemeni anlayanları kovsanız oralardan ayrılmaz, demek istediğim, Ticaret yapan üreten iş insanlarının olmazsa olmazı sivil toplum örgütleridir.
Tek liste ile Muzaffer Koşan’ın girdiği kongrede oy birliği ile Marmara Sanayici ve İş İnsanları Derneği (MARSİD)’in başkanı Muzaffer Koşan seçildi.
Koşan’ın Listesi:
Yönetim Kurulu;
Muzaffer Koşan
Vahit Yıldırım
Fatih Faydasıçok
Şenol Telli
Lokman Kılıç
İrfan Çoşkun
Erkan Büyükdede
Can Sönmez
Bahadir Yılmaz
Pervin Bıykoğlu
Serak Özler
Erol Üçüncü
Fehmi Okuyucu
Mustafa Eroğlu
Umut Aydoğdu
Bahri Kaya
Muhammet Koşan
Murat Ergun
Mahir Orak
Gökhan Kanca
Muhammet Demirtaş
Habip Karabacak
Başar Yaman
Hasan Hüseyin Koç
Baran Aydın
Sadile Araz Budak
Denetim Kurulu;
Emin Murat Bilgin
Ercan Altınkaya
Recep Teke
Orhan Durmuş
Özcan Geçal
Muhammet Yeşilkaya