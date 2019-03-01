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GENÇSİAD MARSİD Oldu

Önceki akşam Gebze Ticaret Odası Konferans Salonunda 8. Olan genel kurulla, Gebze Genç Sanayici ve İş Adamları Derneği (GENÇSİAD). Kongre üyelerinin kararı ile Marmara Sanayici ve İş İnsanları Derneği (MARSİD) ismini aldı.

GENÇSİAD MARSİD Oldu

01 Mart 2019 Cuma 11:52

Gebze Genç Sanayici ve İş Adamları Derneği 2001 yılında Ömer Faruk Başaran Başkanlığında kuruldu ve aradan geçen 18 yılda sırasıyla Muzaffer Koşan, Cem Faydasıçok, Abdullah Böyet, A. Lokman Kılıç başkanlık görevini başarı ile sürdürdü.

Gebze Genç Sanayici ve İş Adamları Derneği’nin son dönem başkanlığını yapan A. Lokman Kılıç, "Derneğimiz 18 yaşına doldurdu. Kurulduğu günden beri Gebze ve bulunduğu bölge için somut projeler geliştirdi, üyelerine ciddi katma değer kattı. Göreve geldiğimiz günden bu yana çok ciddi çalışmalar yaptık, derneğimize vizyon kattık. Artık 18 yaşını doldurmuş olan derneğimizin, üye yapısı ve potansiyeli kendini aşmıştır. Marmara bölgesinde yaşayan iş yapan sanayici ve iş insanlarını kucaklayacak bir yapı ile derneğimizin adı Marmara Sanayici ve İş İnsanları Derneği kısa adı MARSİD olmuştur." dedi.

Başkan seçilen Muzaffer Koşan yaptığı konuşmada, "Dünyanın gelişmiş ülkelerinde Sivil Toplum Örgütleri (STK)lar çök önemlidir, hatta demokrasilerde önemli güçlerden ve dengelerden biridir, yeni gelişen ülkelerde insanlar STK’lara zorla üye yapılır, STK’ların önemeni anlayanları kovsanız oralardan ayrılmaz, demek istediğim, Ticaret yapan üreten iş insanlarının olmazsa olmazı sivil toplum örgütleridir. MARSİD olarak bizim hedefimiz, üretmek, katma değer katmak olacak, Anadolu’yu gezip görenler bilir milyonlarca m2 araziler terkedilmiş, ekilip dikilmiyor. Biz bu arazileri ekip dikmeye talip olacağız." ifadelerine yer verdi.

Tek liste ile Muzaffer Koşan’ın girdiği kongrede oy birliği ile Marmara Sanayici ve İş İnsanları Derneği (MARSİD)’in başkanı Muzaffer Koşan seçildi.

Koşan’ın Listesi:

Yönetim Kurulu;

Muzaffer Koşan
Vahit Yıldırım
Fatih Faydasıçok
Şenol Telli
Lokman Kılıç
İrfan Çoşkun
Erkan Büyükdede
Can Sönmez
Bahadir Yılmaz
Pervin Bıykoğlu
Serak Özler
Erol Üçüncü
Fehmi Okuyucu
Mustafa Eroğlu
Umut Aydoğdu
Bahri Kaya
Muhammet Koşan
Murat Ergun
Mahir Orak
Gökhan Kanca
Muhammet Demirtaş
Habip Karabacak
Başar Yaman
Hasan Hüseyin Koç
Baran Aydın
Sadile Araz Budak

Denetim Kurulu;

Emin Murat Bilgin
Ercan Altınkaya
Recep Teke
Orhan Durmuş
Özcan Geçal
Muhammet Yeşilkaya

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