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GENÇSİAD Tebrik Etti

GENÇSİAD Yönetim Kurulu Başkanı A. Lokman Kılıç ve Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Koca, geçtiğimiz Cuma günü Dilovası’nda yeni görevine başlayan Kaymakam Mustafa Asım Alkan’a hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirerek yeni görevinde başarılar diledi.

GENÇSİAD Tebrik Etti

22 Aralık 2016 Perşembe 10:44

1,Aralık 2016 Kaymakamlar ve Vali Yardımcıları  Kararnamesi ile Gaziantep Vali Yardımcılığı görevinden Dilovası Kaymakamlığına atanan  Mustafa Asım Alkan geçtiğimiz hafta Cuma günü görevine başlamıştı. Yeni görevine başlayan Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan’a ilk ziyaret edenlerden biri de GENÇSİAD Yönetim Kurulu Başkanı A. Lokman Kılıç oldu.

KILIÇ’TAN HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

GENÇSİAD Yönetim Kurulu Başkanı A. Lokman Kılıç ve Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Koca Dilovası Kaymakamı olarak atana ve görevine başlayan Mustafa Asım Alkan' ı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti. Bölgemizin en aktif siadları arasında yer alan ve bölge hareketliliğine paralel hassas bir hareketlilik izleyen Gebze Genç Sanayici ve İşadamları Derneği, Dilovası Kaymakamı olarak Hulisi Şahin’in yerine göreve başlayan Mustafa Asım Alkan'ı makamında ziyaret etti. Dilovası; Gebze, sanayi ve bölge ekonomisi üzerine uzun süre sohbet eden Kılıç, Koca ve Kaymakam Alkan idari ve bölgenin kalkınmasında sürekli istişare  ve karşılıklı bilgi alışverişi içinde olacaklarını belirttiler.

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GENÇSİADZiyaretDilovası
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