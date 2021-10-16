Genel Sekreter Gündoğdu, Alikahya Sakinleriyle Buluştu

Şehir genelindeki birçok projeyi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın talimatıyla sıkı bir şekilde takip eden Genel Sekreter Balamir Gündoğdu, vatandaşlarla da bir araya geliyor. Genel Sekreter Gündoğdu, İzmit Alikahya Mahallesi’nde ikamet eden vatandaşlarla bir araya geldi.

VATANDAŞLARIN TALEPLERİNİ ALDI

Vatandaş buluşması Sekapark Maide Restoranda samimi bir ortamda gerçekleşti. Buluşmada Genel Sekreter Gündoğdu, Alikahya Mahallesinde ikamet eden vatandaşların sorunlarını dinledi ve taleplerini aldı. Gündoğdu, Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman vatandaşın yanında olarak, çözüm odaklı çalıştıklarını ifade etti. Buluşmada Genel Sekreter Gündoğdu’ya ihtiyaçlarını aktaran Alikahya sakinleri, toplantıdan duydukları memnuniyeti ifade etti.















