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Genel Sekreter Gündoğdu, Bahtiyar Camii’ndeki Çalışmaları İnceledi

Yangında hasar gören Bahtiyar Camii’nde, A Takımı ekiplerinin onarım çalışmaları devam ediyor. Genel Sekreter Gündoğdu, camide incelemelerde bulundu

Genel Sekreter Gündoğdu, Bahtiyar Camii'ndeki Çalışmaları İnceledi

14 Aralık 2021 Salı 14:15


 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, hafta sonunda meydana gelen yangında hasar gören Bahtiyar Camii’nde incelemelerde bulundu. Camide tadilat çalışmalarına devam eden A Takımı ekiplerine, ‘’Kolay gelsin’’ dileklerini ileten Genel Sekreter Gündoğdu, çalışmaların en kısa zamanda tamamlanarak, caminin ibadete açılacağını ifade etti. Genel Sekreter Gündoğdu’ya incelemelerinde Genel Sekreter Yardımcısı Sadık Uysal eşlik etti.

 

A TAKIMI ÇALIŞIYOR

Hafta sonunda İzmit Cedit Mahallesindeki Bahtiyar Camiinde yangın meydana gelmiş, Büyükşehir İtfaiyesinin müdahalesiyle alevler büyümeden söndürülmüştü. Camide büyük oranda maddi hasarın yaşandığı olayın ardından harekete geçen Büyükşehir’in A Takımı ekipleri, çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Yangın nedeniyle kullanılamaz hale gelen halıları, hasar gören malzemeleri ve molozları kaldıran ekipler, çinilerin islerini temizledi. Temizlik çalışmalarını tamamlayan Büyükşehir ekipleri, caminin elektrik tesisatının yenilenmesi, alçıpan ve boya işlerine başlayacak.

 

EN KISA ZAMANDA AÇILACAK

Bahtiyar Camiinde yapılan çalışmaları yerinde görmek için incelemelerde bulunan Genel Sekreter Gündoğdu, cami görevlileri ve cemaate geçmiş olsun dileklerini iletti, yangından duyduğu üzüntüyü ifade etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın yangının ardından camide hızlıca tadilat çalışmalarını yapılması talimatı verdiğini hatırlatan Genel Sekreter Gündoğdu, ‘’A Takımı ekiplerimiz çalışmalarını düzenli ve seri bir şekilde sürdürüyor. Temizlik çalışmalarının ardından yangının neden olduğu tahribat ortaya çıkarıldı. Bundan sonra arkadaşlarımız hızlıca tadilat çalışmalarına başlayacak. En kısa zamanda çalışmalarımızı tamamlayarak, Bahtiyar Camimizin ibadete tekrar açılmasını hedefliyoruz’’ dedi.

 






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