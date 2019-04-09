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GEPOSB Diplomasını GTÜ'den Aldı

GEPOSB'da faaliyet gösteren firmaların temsilcileri yüksek lisans diplomalarını GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan'ın elinden aldılar.

GEPOSB Diplomasını GTÜ'den Aldı

09 Nisan 2019 Salı 09:54

Gebze Teknik Üniversitesi(GTÜ) üniversite sanayi işbirliği kapsamında yapılan bir protokolü daha hayata geçirdi. Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi(GEPOSB) ile yapılan Kurumsal İşbirliği Protokolü sonucunda OSB’de faaliyet gösteren firma temsilcilerine uygulanan programı başarı ile bitirenlere yüksek lisans diplomaları verildi. GTÜ Senato Salonu’nda düzenlenen diploma törenine GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, GEPOSB Bölge Müdürü Murat Üstüntürk ve mezunlar katıldı. İki yıl boyunca Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programı çerçevesinde GTÜ öğretim üyeleri tarafından GEPOSB’da verilen eğitimleri başarı ile tamamlayan 18 firma temsilcisine diplomalarını GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan takdim etti.

Törende yıllar sonra eğitim hayatlarına geri dönen üyelerinin geribildirimleri sonucunda eğitimin amacına ulaştığını söyleyen Üstüntürk bu programın daha yoğun katılımlarla sürdürüleceğini belirtti. Başarısını ulusal ve uluslararası birçok derecelendirme kuruluşlu tarafından tescilleyen GTÜ'nün paydaşlarına olan katkısının tüm hızı ile devam ettiğini ifade eden GTÜ Rektörü Aslan programda başarılı olan mezunları kutladı. GTÜ' nün bir marka olmasına mezunlarının sunduğu katkıyı sözlerine ekleyen Aslan hepsine bu ailenin devamlı bir parçası olarak kalacaklarını hatırlattı. İyi mühendisler, iyi işletmeciler, iyi mimarlar yetiştirme gayretinde olan GTÜ' nün tüm gücü ile bu amaca hizmet etmeye devam edeceğini söyledi. Konuşmaların ardından mezunlara diplomaları verildi.

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