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Geri Dönüşüm Fabrikasında Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Geri Dönüşüm Fabrikasında Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

09 Aralık 2021 Perşembe 14:27


KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Balçık Mahallesi'nde faaliyet gösteren plastik geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden çalışanlar, fabrikayı tahliye ederek itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye çevre ilçelerden itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bölgeden yükselen yoğun duman, ilçenin birçok noktasından görüldü.

Yangını kontrol altına alan ekiplerin alandaki soğutma çalışmaları devam ediyor.











AA
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