GESMEK Çocuk İlk Mezunlarını Verdi

Gebze Belediyesi Güzel Sanatlar ve Meslek Edindirme Kursları GESMEK Çocuk, hafta sonu Gebze Kültür Merkezinde harika bir kapanış programına imza attı. 7 farklı branşta sertifikalarına kavuşan çocuklar kapanış programında tüm hünerlerini sergiledi. Programa Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Nilay Ayran, Başkan Danışmanı Şakir Bitmez ve öğrenci velileri katıldı. Programa Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.

BAŞKAN KÖŞKERİ’N SELAMLARINI İLETTİ

Kapanış programında kısa bir selamlama konuşması gerçekleştiren Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Nilay Ayran konuşmasına, başka bir programı nedeniyle programa katılamayan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in selamlarını ileterek başladı. Ayran, “Bizler içinde yeni bir oluşum olan GESMEK Çocuk’un bugün kapanış programı için burada bir aradayız. Sadece bir meslek edindirme kursu olamayan, Gebzelilik bilinci oluşturan ve çocuklarımızın kendilerini geliştirmelerine katkı sunan, alileri bir araya getiren yeni oluşumumuz GESMEK Çocuk’a gösterdiğiniz ilgi için çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

ÇOCUKLAR SERTİFİKALARINA KAVUŞTU

Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Nilay Ayran, konuşmasının ardından kurs sürecini başarı ile bitiren çocuklara sertifikalarını taktim etti. Başkan Yardımcısı Ayran çocuklara sertifikalarını takdim ederken başarılarının devamını diledi. Sertifikalarına kavuşan çocuklar da Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Nilay Ayran’a GESMEK Çocuk kursunda kendilerinin yaptıkları bir tablo hediye etti.

HÜNERLERİNİ SERGİLEDİLER

Sertifika töreninden sonra GESMEK Çocuk kursiyeri çocuklar hünerlerini sergiledi. Bağlama ve gitar konseri ile kulakların pasını silen çocukların koro performansı da izleyiciler tarafından oldukça beğenildi. Son olarak çocukların sergilediği tiyatro gösterisindeki oyunculuk performansları göz doldurdu. GESMEK Çocuk kapanış programı çocuklara hediye takdimi ile son buldu.