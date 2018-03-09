GESMEK Çocukta Eğlenceli Drama eğitimi

GESMEK Çocuk kurslarında, çocuklar için drama eğitimleri veriliyor. Oldukça eğlenceli geçen kursta, çocuklara alanında uzman eğitmenler eşlik ediyor. Yaşama yakınlık ilkesi doğrultusunda GESMEK Çocuk Drama öğrencileri günlük hayatta karşılaştıkları olayları canlandırıyor, yaşanmamış olsa da yaşarmış gibi öğrenme gerçekleştiriyorlar. “Drama hayatın provasıdır” sloganı ile yola çıkan GESMEK Çocuk Drama kursu öğrencileri drama kursu sayesinde hayat ile ilgili bilgi ve tecrübe sahibi oluyor. Eğlenirken öğrenen GESMEK Çocuk kursunun katılımcı minikleri kendilerine bu fırsatı sunan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’e teşekkür etti.