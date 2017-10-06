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GESMEK Çocukta kayıtlar sürüyor

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in talimatları doğrultusunda hayata geçirilen GESMEK Çocuk’ta yeni dönem kayıtlar başladı.

GESMEK Çocukta kayıtlar sürüyor

06 Ekim 2017 Cuma 14:52

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in talimatları doğrultusunda hayata geçirilen GESMEK Çocuk’ta yeni dönem kayıtlar başladı. Çocukların yoğun ilgi gösterdiği ve kendilerini her anlamda geliştirme imkanı buldukları GESMEK Çocuk kurslarında bu yıl Resim, Ebru, İngilizce, Satranç, Gitar, Bağlama, Drama/Tiyatro, Çocuk Korosu ve Masa Tenisi branşlarında eğitim verilecek.


KAYIT İÇİN GEREKENLER


GESMEK Çocuk kursları için kayıtlar Beylikbağı ve İstasyon Bilim Sanat Merkezlerinde gerçekleşiyor. Kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin kimlik fotokopileri ile başvur yapmaları yeterli. Kayıt için detaylı bilgi Beylikbağı Bilim ve Sanat Merkezi 0262 642 18 95 ve İstasyon Bilim ve Sanat Merkezi 0262 655 25 54 numaralı telefonlardan verilmekte.

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