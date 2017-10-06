GESMEK Çocukta kayıtlar sürüyor

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in talimatları doğrultusunda hayata geçirilen GESMEK Çocuk’ta yeni dönem kayıtlar başladı. Çocukların yoğun ilgi gösterdiği ve kendilerini her anlamda geliştirme imkanı buldukları GESMEK Çocuk kurslarında bu yıl Resim, Ebru, İngilizce, Satranç, Gitar, Bağlama, Drama/Tiyatro, Çocuk Korosu ve Masa Tenisi branşlarında eğitim verilecek.



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