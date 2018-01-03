GESMEK yeni dönem kayıtlar başladı

Gebze Belediyesi’nin ücretsiz eğitim hizmeti Güzel Sanatlar ve Meslek Edindirme Kursları GESMEK’te 2. dönem kayıtları başladı. 2 Ocak Salı günü başlayan 2. dönem kurs kayıtları 19 Ocak Cuma günü mesai bitiş saatine kadar devam edecek. Başvurular GESMEK merkez binası, İstasyon ve Beylikbağı Bi lim ve Sanat merkezlerinde alınacak.

İLK DERS 5 ŞUBATTA

Bilgisayar Kullanımı, Temel Muhasebe, Autocad, Temel Muhasebe, Bilgisayar İşletmenliği, diksiyon, İngilizce 1. ve 2. kur, Osmanlıca 1. ve 2. kur, Arapça 1. ve 2. kur, 3-6 yaş çocuk eğitimi ve etkinlikleri ve işaret dilinde başvuruların alınacağı GESMEK’te 2. dönem eğitimleri, 5 Şubat Pazartesi günü başlayacak. Başvuruların şahsen yapılacağı GESMEK kursları için 1 adet vesikalık f otoğraf, kimlik fotokopisi ve diploma fotokopisi istenilmekte.

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