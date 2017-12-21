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GESMEK yeni dönem kayıtları başlıyor

Gebze Belediyesinin ücretsiz eğitim hizmeti Güzel Sanatlar ve Meslek Edindirme Kursları GESMEK’te 2. dönem kayıtları başlıyor. 2 Ocak Salı günü başlayacak olan 2. dönem kurs kayıtları 19 Ocak Cuma günü sona erecek.

GESMEK yeni dönem kayıtları başlıyor

21 Aralık 2017 Perşembe 11:09

KAYIT YERLERİ
Gebze Belediyesi’nin ücretsiz eğitim hizmeti Güzel Sanatlar ve Meslek Edindirme Kursları GESMEK’te 2. dönem kayıtları başlıyor. 2 Ocak Salı günü başlayacak olan 2. dönem kurs kayıtları 19 Ocak Cuma günü mesai bitiş saatine kadar devam edecek. Başvurular GESMEK merkez binası, İstasyon ve Beylikbağı Bilim ve Sanat merkezlerinde alınacak.
DERSLER 5 ŞUBAT’TA BAŞLIYOR
Bilgisayar Kullanımı, Temel Muhasebe, Autocad, Temel Muhasebe, Bilgisayar İşletmenliği, İngilizce 1. ve 2. kur, Osmanlıca 1. ve 2. kur, Arapça 1. ve 2. kur, 3-6 yaş çocuk eğitimi ve etkinlikleri ve işaret dilinde başvuruların alınacağı GESMEK’te 2. dönem eğitimleri, 5 Şubat Pazartesi günü başlayacak. Başvuruların şahsen yapılacağı GESMEK kursları için 1 adet fotoğraf ve kimlik fotokopisi yeterli.
DETAYLI BİLGİ İÇİN: 644 33 78
Autocad kursları için teknik resim dersi görmüş olma ve bilgisayar kullanma sertifikası, şartı aranıyor. Autocad kurslarına kayıt yaptırmak isteyen vatandaşların istenilen belgeler ile kayıt yaptırmaları gerekmekte. Detaylı bilgi için GESMEK iletişim numarası 0262 644 33 78.

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