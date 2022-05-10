GESMEK Yıl Sonu Sergisi Açıldı









Gebze Belediyesi GESMEK Genel Sergisi, 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanında düzenlenen törenle açıldı. Sergi açılışına ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün yanı sıra Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Arslan, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, ilçe protokolü, GESMEK kursiyer ve idarecileri, vatandaşlar katıldı. 22 branşta eğitim gören 843 kursiyerli GESMEK’in Geleneksel Yıl Sonu Sergisi’nde 1324 eser Gebzelilerin beğenisine sunuluyor. GESMEK yıl sonu sergisinin açılış töreninde kısa bir selamlama konuşması yapan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Sergimizin açılışımıza hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Sergimizde emeği olan tüm kursiyerlerimizi ve kıymetli hocalarımızı canı gönülden kutluyorum. Bu sene gördük ki profesyonel düzeyde eserler çıkmış ortaya. Birazdan sizler de sergimizi gezerken bu farkı göreceksiniz. Birbirinden kıymetli el işi göz nuru eserler sizlerin beğenisine sunulacak. Eğitimlerini tamamlayarak birer eserle taçlandıran GESMEK kursiyerlerimizi de tebrik ediyorum. Her aşamada emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Allah’a emanet olun” ifadelerini kullandı.

KAYMAKAM GÜLER: KURSİYERLERİMİZİ KUTLARIM

Başkan Büyükgöz’ün ardından kısa bir selamlama konuşması yapan Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ise şunları söyledi: “Kıymetli hazirun sergi açılışına hoş geldiniz sefalar getirdiniz. 1 yıl boyunca GESMEK’te eğitim gören kursiyerlerimizin el işi eserlerinin yer aldığı sergimiz de bu nadide eserleri hep birlikte göreceğiz. Kursiyer kardeşlerimizi kutluyorum. Hocalarımızı da tebrik ediyorum. Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de belirttiği gibi, ‘sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuştur’. GESMEK sayesinde sanatla buluşan ve kendini geliştiren kıymetli kursiyerlerimizi kutluyorum. Serginin Gebze’mize hayırlar getirmesini temenni ediyorum.” Selamlama konuşmalarının ardından Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, açılış kurdelesini ilçe protokolüyle birlikte kestikleri GESMEK yıl sonu sergisini vatandaşlar ile birlikte gezerek eserler hakkında kursiyerler ve usta öğreticilerden bilgi aldı.









