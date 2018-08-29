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GESMEK’te Yeni Dönem Kayıtlar Başlıyor

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in en önemli sosyal projelerinden biri olan GESMEK’te yeni dönem kayıtlar, yeni branşlarla başlıyor. Kayıtlar 4 Eylül Salı günü başlayacak, 24 Eylül Pazartesi günü mesai bitiş saatine kadar devam edecek

GESMEK'te Yeni Dönem Kayıtlar Başlıyor

29 Ağustos 2018 Çarşamba 12:10

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Gebze Belediyesi’nin ücretsiz eğitim hizmeti Güzel Sanatlar ve Meslek Edindirme Kursları GESMEK’te yeni dönem kayıtları 4 Eylül Salı günü başlayacak, 24 Eylül Pazartesi günü mesai bitiş saatine kadar devam edecek. Başvurular GESMEK merkez binası, İstasyon ve Beylikbağı Bilim ve Sanat merkezlerinde alınacak.

45 FARKLI BARANŞ

GESMEK’ yeni dönemde yeni açılan 4 yeni branşla birlikte toplamda 45 farklı branşta Gebzelilere eğitim verilecek. Bu yıl açılan İleri Excel Geliştirme ve Uyum Eğitimi, Filografi, Elde Maraş İşi-Koza- Titanium ve Kur’an-ı Kerim branşlarının yanı sıra Bilgisayar İşletmenliği, Ofis Programları Kullanımı, Yazılım Tabanlı Muhasebe Geliştirme ve Uyum Eğitimi, Bilgisayar Destekli İki Boyutlu Çizim, Bilgisayar Destekli üÜç Boyutlu Tasarım, İngilizce ve Arapça A1 ve A2 seviyesi, Osmanlı Türkçesinde Kolay Metinler,  Osmanlı Türkçesinde Arapçe-Farsça Kurallar, Türk İşaret Dili, Diksiyon, Okul Öncesi Gelişimi ve Eğitimi, Saça Kalıcı ve Geçici Şekil Verme, Temel Makyaj Teknikleri, Gitar, Bağlama, Ney, Türk Sanat müziği, Türk Halk Müziği, Tiyatro/Drama, Resim, Hüsn-i Hat, Tezhip, Kaligrafi, Ebru, Minyatür, Fotoğraf Çekimi, Deri Çanta, Kemer ve Aksesuar, İğne Oyası, Kırkyama, El Nakışı, Mefruşat/Çeyiz Ürünleri Hazırlama,  Takı Tasarım, Tel Kırma, Bebek Odası Hazırlama, Keçe Yapımı, Zikzak Makine Nakışı, Makinede Geleneksel Türk Nakışı ve Kumaş Boyama branşlarında eğitimler verilecek.


BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Başvuruların şahsen yapılacağı GESMEK kursları için 1 adet vesikalık fotoğraf, kimlik fotokopisi ve diploma fotokopisi gerekli. Detaylı bilgi için GESMEK iletişim numarası 0262 644 33 78. Başvurular GESMEK merkez binası, İstasyon ve Beylikbağı Bilim ve Sanat Merkezlerinde alınacak.

 

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GesmekGebzeAdnan Köşker
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