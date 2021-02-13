Gez Gör İle Doğayı Turladırlar

Düzenlediği turlar ile Kocaeli’yi vatandaşlara tanıtan ve hoş bir vakit geçirmelerini sağlayan Gez Gör Kocaeli’de, salgın kapsamında Temizlik, Maske ve Mesafe kurallarına uygun bir şekilde faaliyetlerine devam ediyor. İzmit Yahya Kaptan Mahallesi’nden başvuran grup, Ormanya ve Seka Kamp alanını içeren Doğa Kocaeli turuna katıldı.

DOĞAYLA BULUŞTULAR

Salgın dönemi kuralları nedeni ile günlük vaktini evde geçiren vatandaşlar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gez Gör turları ile rahatlayıp stres atıyor. Bu kapsamda Gez Gör programına başvuran 25 kişilik grup, rehber eşliğinde Ormanya ve Seka Kamp alanını gezdi. Gezi turu ile hoşça vakit geçiren grup, doğanın sessizliğinde, doğayla buluştu.

















