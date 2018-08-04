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Gez Gör İle Suyun Yolculuğunu Takip Ettiler

Derince Çenedağ Kız Kur’an Kursu hafızlık öğrencileri, Gez Gör ile suyun yolculuğu turuna katıldı.

Gez Gör İle Suyun Yolculuğunu Takip Ettiler

04 Ağustos 2018 Cumartesi 11:28

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı’nın kentin tanıtımında büyük katkısı olan Gez- Gör Kocaeli Projesi, büyük ilgi görüyor. Birçok farklı turun yapıldığı Gez Gör’e Derince ilçesinde bulunan Çenedağ Kız Kur’an Kursu Hafızlık öğrencileri konuk oldu. 50 kişiden oluşan grup, Kocaeli’ye hayat veren su yatırımlarının gezildiği “Suyun Yolculuğu Turu”na katıldı. 

 

SUYUN YOLCULUĞUNA KATILDILAR

Gez Gör ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin su yatırım tesislerini gezen öğrenciler, gezi turuna ilk olarak Namazgah Barajı ile başladı. Gezi daha sonra Kandıra İleri Biyolojik Arıtma, İSU Lojistik Merkezi ve İzaydaş tesisleri ile devam etti. Daha önce içerisini gezemedikleri tesisleri dolaşan öğrencilerin, şehir için hayati öneme sahip olan suyun yolculuğunu, meraklı ve heyecanlı bir şekilde gözlemlediler.     

 

KOCAELİ’Yİ TANITIYOR

“Gez Gör Kocaeli”, Kocaeli’ni gezmek isteyen konukların misafir edildiği bir proje. Projeyle, Kocaeli’nin tarihi, kültürü ve coğrafyası ve Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetleri, projeleri tanıtılıyor. Türkiye’nin çeşitli illerinden ve yurt dışından gelen konukların yanı sıra Kocaeli’nde yaşayan vatandaşların da yaşadıkları şehirde bulunan tarihi ve kültürel mekânlar hakkında bilgi edinmeleri sağlanıyor.

 

BAŞVURULAR İNTERNET SİTESİNDE

Kocaeli’nin tarihi, turistik ve doğal mekânlarını ücretsiz olarak gezmek isteyen vatandaşlar www.gezgorkocaeli.com internet adresini ziyaret ederek katılmak istedikleri kültür turunu seçebiliyor. En az 15 kişi olmak kaydıyla gruplar, gezmek istedikleri turu internet sitesinden seçerek başvuru yapabiliyor. Başvurular ayrıca 0 262 318 16 11 numaralı telefondan da alınıyor. Taleplere göre tam gün ya da yarım gün gerçekleştirilen kültür gezileri esnasında konuklara, tecrübeli rehberler de eşlik ediyor.

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