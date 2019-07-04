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Gez-Gör’den öğretmenlere tarih turu

Büyükşehir Belediyesi’nin kentin tanıtımında büyük katkısı olan Gez-Gör Kocaeli Projesi, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı öğretmenlere ‘Tarih Turu’ gerçekleştiriyor.

Gez-Gör'den öğretmenlere tarih turu

04 Temmuz 2019 Perşembe 10:45

Milli Eğitim Bakanlığı’nın mesleki çalışma ve seminer programı kapsamında şehirde tarih turları gerçekleştiren öğretmenler, Kocaeli ilinde Gez-Gör’ü tercih etti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin projelerinden biri olan Gez-Gör ile 25 okuldan yaklaşık 1000 öğretmen, Kocaeli’nin tarihi ve kültürel yapısıyla tanıştı.

 

UZMAN REHBERLER EŞLİĞİNDE

Tarihi Orhan Camii, Selim Sırrı Paşa Konağı, Tarihi Kapanca Sokak, Atatürk ve Redif Müzesi, Kasr-ı Hümayun, Bilim Merkezi ve Seka Kağıt Müzesi gibi tarihi mekanlar konforlu araçlar ve uzman rehberler eşliğinde öğretmenlere gezdirildi.

 

BAŞVURULAR İNTERNET SİTESİNDE

Kocaeli’nin tarihi, turistlik ve doğal mekânlarını ücretsiz olarak gezmek isteyen vatandaşlar www.gezgorkocaeli.com internet adresini ziyaret ederek katılmak istedikleri turu seçebiliyor. En az 20 kişi olmak ve 18 yaşından büyük olmak kaydıyla gruplar, gezmek istedikleri turu internet sitesinden seçerek başvuru yapabiliyor. Başvurmak isteyen vatandaşlar ayrıca Büyükşehir 153 Çağrı Merkezi’ni de arayabiliyor.

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