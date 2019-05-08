Gezici Araçla 5 Ayda 256 Müdahele

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü mobil Kısırlaştırma Aracı ile geçici bakımevine ulaştırılmakta güçlük çekilen hayvanların rehabilitasyonunu gerçekleştiriyor. Ocak ayından bu yana toplam 265 sokak hayvanına müdahalede bulunan Mobil Kısırlaştırma Aracı, tedavilerine yenilenen aracıyla devam ediyor.



SOKAK HAYVANLARI İÇİN MOBİL ARAÇ

Mobil Kısırlaştırma Aracı ile hayvanlarının muayene edilmesini isteyen vatandaşlar ilçe belediyelerinden belge alıyor. Belgesini alan vatandaşlara, Mobil Kısırlaştırma Aracı için gün ve saat veriliyor. Vatandaşlar belirlenen gün ve saatte kedilerini getirip gerekli işlemlerini yaptırabiliyor. Mobil araçta kediler kısırlaştırılıyor. Aşı ve gerekli olduğunda da tedavileri yapılabiliyor.



HİJYENİK ORTAM

Öte yandan hizmeti vatandaşların ayağına götüren Mobil Kısırlaştırma Aracı’nın iç ve dış özellikleri yenilendi. Hijyenik bir ortamda Veteriner hekim ve teknikeri tarafından yapılan müdahalelerde sokak hayvanlarına kısırlaştırma, karma ve kuduz aşısı, tedavi, iç dış parazit uygulamaları yapılıyor. Hayvanseverler hayata geçirilen bu uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getiriyorlar.