banner366
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner424

Gezici Araçla 5 Ayda 256 Müdahele

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin hayvanlara hizmet verdiği Mobil Kısırlaştırma Aracı’nda 5 ayda 256 hayvana müdahale edildi.

Gezici Araçla 5 Ayda 256 Müdahele

08 Mayıs 2019 Çarşamba 11:07

banner419

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü mobil Kısırlaştırma Aracı ile geçici bakımevine ulaştırılmakta güçlük çekilen hayvanların rehabilitasyonunu gerçekleştiriyor. Ocak ayından bu yana toplam 265 sokak hayvanına müdahalede bulunan Mobil Kısırlaştırma Aracı, tedavilerine yenilenen aracıyla devam ediyor.

SOKAK HAYVANLARI İÇİN MOBİL ARAÇ

Mobil Kısırlaştırma Aracı ile hayvanlarının muayene edilmesini isteyen vatandaşlar ilçe belediyelerinden belge alıyor. Belgesini alan vatandaşlara, Mobil Kısırlaştırma Aracı için gün ve saat veriliyor. Vatandaşlar belirlenen gün ve saatte kedilerini getirip gerekli işlemlerini yaptırabiliyor. Mobil araçta kediler kısırlaştırılıyor. Aşı ve gerekli olduğunda da tedavileri yapılabiliyor.

HİJYENİK ORTAM

Öte yandan hizmeti vatandaşların ayağına götüren Mobil Kısırlaştırma Aracı’nın iç ve dış özellikleri yenilendi. Hijyenik bir ortamda Veteriner hekim ve teknikeri tarafından yapılan müdahalelerde sokak hayvanlarına kısırlaştırma, karma ve kuduz aşısı, tedavi, iç dış parazit uygulamaları yapılıyor. Hayvanseverler hayata geçirilen bu uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getiriyorlar.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Evlere Sıcak Yemek Evlere Sıcak Yemek
Okur'dan Bıyık'a Ziyaret Okur'dan Bıyık'a Ziyaret
Ramazan'da Gıda Denetimlerine Devam Ramazan'da Gıda Denetimlerine Devam
Çevre Şikayetlerine Yazılımla Anında Çözüm Çevre Şikayetlerine Yazılımla Anında Çözüm
Kocaeli AFAD'dan Fırat Kalkanı Görevlendirmesi Kocaeli AFAD'dan Fırat Kalkanı Görevlendirmesi
Gebze Çin Arasında Temeller Atıldı Gebze Çin Arasında Temeller Atıldı
Yukarı Çık

banner341

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner346

banner149

banner378

Evlere Sıcak Yemek
Ramazan ayında geleneksel sokak iftarından vazgeçen Çayırova Belediyesi, yardıma muhtaç ve ihtiyaç sahiplerinin...

Haberi Oku