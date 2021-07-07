Gezici Kütüphane Başiskele Sahili’nde

BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR
Pandemi süreci kapsamında; Temizlik, Maske ve Mesafe (TMM) kurallarına uyarak yaz tatili boyunca faaliyetini sürdürecek olan Gezici Kütüphanede bilindiği gibi yaklaşık 2000 kitap bulunuyor. Ayrıca otobüsün içinde eğitici ve öğretici amaçlı kullanılmak üzere LCD televizyon, DVD oynatıcı, internet bağlantısı bulunan dizüstü bilgisayarlar, yazıcılar, okurlar için tasarlanmış özel oturma grubu
da yer alıyor. Büyük ilgi gören Gezici Kütüphane daha şimdiden 7’den 70’e herkesin ilgi odağı haline geldi.