Gıda fiyatlarına fren geliyor
Hükümet, tüketicinin şikayet ettiği ve enflasyonu tetikleyen gıda fiyatlarını aşağı çekmek için adeta seferberlik ilan etti
VERGİLER DÜŞECEK
Meyve ve sebzede hasattan tüketime kadarki süreçteki yüksek fire ortadan kaldırılıyor. Aracılık maliyetleri aşağı çekiliyor. Vergilerin düşürülmesiyle iç piyasada yaşanabilecek fiyat artışına izin verilmeyecek. Gümrük Bakanı Bülent Tüfenkci, gıdada fiyat istikrarını sağlamak için çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Ürün hasat sonrası ayıklanıp sınıflandırılacak. Uygun şekilde paketlenip nakliye yapılacak, tüketiciye ulaşana kadar soğuk zincir içinde kalacak" dedi.