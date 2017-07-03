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Gıda fiyatlarına fren geliyor

Hükümet, tüketicinin şikayet ettiği ve enflasyonu tetikleyen gıda fiyatlarını aşağı çekmek için adeta seferberlik ilan etti 

Gıda fiyatlarına fren geliyor

03 Temmuz 2017 Pazartesi 11:34

Et, sebze, meyve, bakliyat fiyatlarını dengelemek için alınan gümrük, ithalat tedbirlerinin ardından dış ticaret tedbirleri otomatik olarak devreye girecek. Bu yeni mekanizma günün koşullarına göre güncellenecek. Sera teşvikleri başta olmak üzere taze meyve-sebze üretimini teşvik eden uygulamalar yeni bir strateji kapsamında devreye giriyor. 'Gıda tedbirleri paketi' kapsamında ithalat ile karşılanan ürünlere ilişkin üretim planlaması yapıldı, bunların üretileceği havzalar belirlendi. 

VERGİLER DÜŞECEK

Meyve ve sebzede hasattan tüketime kadarki süreçteki yüksek fire ortadan kaldırılıyor. Aracılık maliyetleri aşağı çekiliyor. Vergilerin düşürülmesiyle iç piyasada yaşanabilecek fiyat artışına izin verilmeyecek. Gümrük Bakanı Bülent Tüfenkci, gıdada fiyat istikrarını sağlamak için çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Ürün hasat sonrası ayıklanıp sınıflandırılacak. Uygun şekilde paketlenip nakliye yapılacak, tüketiciye ulaşana kadar soğuk zincir içinde kalacak" dedi.
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