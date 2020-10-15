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Gıda İsrafına Dikkat

Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezinin özel öğrencileri 16 Ekim ‘Dünya Gıda Günü’ nedeniyle düzenledikleri etkinlikte gıda israfına dikkat çekti.

Gıda İsrafına Dikkat

15 Ekim 2020 Perşembe 12:31

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün 150'den fazla ülkede kutladığı 16 Ekim ‘Dünya Gıda Günü’ sebebiyle Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’nde özel bir etkinlik gerçekleştirildi. Etkinlikte özel öğrencilere sağlıklı beslenme ve gıda israfı konusunda eğitim verildi.

 

GIDA İSRAFI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi, 16 Ekim ‘Dünya Gıda Günü’ sebebiyle sağlıklı beslenme ve israfa dikkat çekilen özel bir etkinlik gerçekleştirdi. Mutfak atölyesi olarak gerçekleştirilen etkinlikte gıda israfı, mevsime göre sebze ve meyve tüketimi gibi temel konulara dikkat çekildi.

 

EN BÜYÜK İSRAF EKMEKTE

İçinde bulunduğumuz salgın nedeniyle sosyal mesafe, maske ve temizlik kurallarına uyularak verilen eğitimde, ülkemizde en çok israfın ekmekte olduğu belirtildi. Bu kapsamda mutfak atölyesi öğrencileri bayatlayan ekmeklerin geri dönüşümü ile tekrardan kullanımına yönelik bilgiler ve pratik tarifler verildi.

 

ALO GIDA HATTI

Öğrencilere sağlıklı bir bedene sahip olmaları için her öğünde dört ana besin grubundan süt, et, yumurta, ekmek, tahıl, sebze ve meyve tüketilmesi gerekitği belirtildi. Ayrıca özel öğrencilere gıda ürünlerinin besleme amacı haricinde aynı zamanda bitkisel olarak tedavi amaçlı hastalıklardan korunma olarak kullanıldığı bilgisi verildi. Gıda güvenliği konusunda şüphe duydukları durumda Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı ‘174 Alo Gıda’ hattını kullanabilecekleri ifade edildi.






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