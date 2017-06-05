Giresun Gönülleri’nden şehitlerimize vefa

Sakarya meydan muharebesine katılan 42 ve. 47. Gönüllü Giresun alayı şehitleri Gebze Giresun gönüllüleri tarafından verilen iftar da okunan kuran ve dua ile ruhları şad edildi. Kocaeli’de bir araya gelen Giresun Gönüllüleri, Eskihisar’da şehitlerimiz için buluştu.

İSMAİL





Daha önce Çanakkale, Afyon şehitliklerine çıkarma yapan ve ecdadın izinden giden Giresun Gönüllüleri bu kez başta Sakarya Meydan Muharebesi, Kurtuluş Savaşı ve Milli Mücadele de şehit düşen kahramanlarımızı, dualarla andı. Giresunlu Gönüllü alay komutanları şehit Binbaşı Hüseyin Avni Alparslan ve Gazi Topal Osman Ağa’da unutulmadı.

Programa biz de konuşmacı olarak davet edildi. Birkaç aydır bu köşeden de belirttiğimiz üzere Sakarya meydan Muharebeleri ile ilgili kapsamlı bir çalışma yapıyoruz. Tarihe not düşme adına belgesel ve araştırma yazılarımızla Sakarya meydan Muharebesine ışık tutuyoruz. Bu kapsam da sık sık Ankara’ya giderek Sakarya Meydan Muharebesi’nin yapıldığı Polatlı, Haymana’da belgesel çekimleri gerçekleştiriyoruz. Mangal dağı, çal dağı gibi bölgelerde tarihi yeniden yaşarken, edindiğimiz bilgileri de konferans ve buluşmalarda paylaşıyoruz. Giresun Gönüllüleri buluşmasında da söz alarak Sakarya meydan Muharebesi ve Gönüllü Giresun Alaylarıyla tarihi bilgiler verdik. 15 dakikalık sunumuzu belgesel görüntülerle de süsleyerek tarihe yolculuk ettik. Giresun Gönüllerini düzenledikleri bu anlamlı buluşmadan dolayı kutluyorum.



KAPSAMLI BİR ÇALIŞMA YAPIYORUZ

Bu yılın Mart ayında Ankara Giresunlular Platformu ile Ankara orman bölge müdürlüğü ve Milli Parklar 9. Bölge müdürlüğü ile şehitler hatıra ormanlığı için fidan dikmiştik. Gebze Giresun gönüllülerinin iftar programında Sakarya zaferi ile ilgili hazırladığımız Belgesel sinevizyonun ilk gösterimini yapıp konuşma yapmak nasip oldu. Gebze Giresunlular birliği Ramazan ayında Polatlı ve Haymana bölgesindeki Sakarya şehitliklerini ziyaret etmeyi planladıklarını açıkladılar tüm arkadaşlarımı Sakarya meydan muharebesi şehitliklerini ziyaret edip Fatiha okumaya davet ediyorum.

Giresun Gönülleri buluşmasında Sakarya meydan Muharebesiyle ilgili yaptığımız sunumu sosyal paylaşım sayfası facebook üzerinden canlı yayınladık. Sizde facebook sayfamızdan sunumu izleyebilir, bu konuda yayınlanan haberi sizinle paylaşıyorum:



GİRESUNLULAR ŞEHİTLERİMİZİ ANDI