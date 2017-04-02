Giresun Gönüllüleri Afyon’da

Kocaeli’de yaşayan Giresunluların oluşturduğu Giresun Gönüllüleri, Afyon Karahisar’a çıkarma yaptı. Ağırlığını, Kocaeli’nin Gebze, İzmir, Kandıra ilçelerinde yaşayanların oluşturduğu Giresun Gönüllüleri, Milli Mücadele kahramanlarından Giresunlu Milis Yarbay Topal Osman’ın vefat yıl dönümünde Afyon’a gitti. Giresunlu, Bürokrat, İşadamı, Akademisyen, esnafların yer aldığı 45 kişilik grup Afyon Kocatepe’nin yanı sıra İşcehisar’da bulunan Giresun şehitliğini de ziyaret ederek dua ettiler. Kurtuluş Savaşı’nda işgale uğramadığı halde Topal Osman ve Binbaşı Hüseyin Avni Alparslan öncülüğünde 42. Ve 47. Gönüllü Alayları kuran Giresun Uşakları, Afyon’da şehit olmuştu. burada oluşturulan Giresun Şehitliğini unutmayan Gönüllüler, vefat yıl dönümünde Milli Mücadele kahramanı Topal Osman’ı da hayırla yad ettiler.