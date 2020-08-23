Giresun, Sel Felaketi İle Kan Ağlıyor

Yağmur ve sel felaketi gerçeği ile bir kez daha yüz yüze geldik. Allah beterinden korusun. Giresun sel felaketine yine kurban verdi. Bu yazıyı kaleme aldığım saatlerde 4 kişi ölmüş 11 kayıp vardı. Birçok köye ulaşılamıyor birçok kişiden haber alınamıyordu. Sel felaketine kurban gidenlere Allah’tan (cc) rahmet diliyorum. Başımız sağ olsun. Büyük geçmiş olsun Giresun.

En güzel çocukluk yıllarımın geçtiği Giresun'da yaşanan sel felaketi beni derinden etkiledi. Felaketin sonuçları henüz belli değil. Felaketin insanların yoğun olduğu yerde ve fındık toplama mevsiminde olması ayrıca pandemi gibi dünyayı tehdit eden bir dönemde yaşanması dert ve sıkıntıyı daha da artıracak. Sel felaketini Giresun’da yaşayan sosyal medyada paylaşan arkadaşlarımızdan alıntı yaparak onların paylaşımı ve yaptıkları canlı yayın videolarını sizlerle paylaşarak gelecek kuşaklara bilgi ve belge bırakmak, tarihe not düşüp zamana noterlik yapmak istiyorum.

Gerçekten sel felaketi Giresun’u çok kötü vurdu. Giresun’da yaşanan sel felaketinin boyutu giderek ağırlaşıyor.

Sel felaketi ile ilgili yapılan paylaşımlar ve bilgileri o sizlerle paylaşmak istiyorum.



Sel felaketi ile ilgili Gebze Gazetesi www.gebzegazetesi.com abonesi olduğu Anadolu Ajansı’nın Giresun dan geçtiği videolu haberi şu bilgi notu ile okurları ile paylaştı;

Şiddetli yağış sonrası sel ve heyelanların meydana geldiği Giresun- Dereli Karayolu'ndaki trafiği açma çalışmaları başladı.

Murat Turan tarafından sel felaketi sonrası Espiye sahillerinden yapılan canlı yayın;

Arpacık Yolu ve Gelevara Deresi

Kafkas Cephesi Harşit savunmasının Karargâh Merkezi Espiye Arpacık köyü Yolu ve Türkülere konu olan Gelevara deresindeki korkunç manzara ile ilgili Yavuz Arpacık tarafından yapılan paylaşımın videosu;

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10158588597483571&id=636183570&sfnsn=scwspwa&extid=1bh5z8IJsMN7jXc7&d=w&vh=i

Giresun Milletvekili Sabri Öztürk’ün sel felaketi ile ilgili paylaştığı bilgi notu;

Geçmiş olsun Giresun.... Geçmiş olsun Dereli... Geçmiş olsun, Doğankent, Yağlıdere, Espiye, Güce, Tirebolu, Görele...

İçişleri Bakanımızla Dereli’deyiz. Afetin boyutu inanılmaz. Bir büyük felaketle karşı karşıyayız. İlçede tüm işyerleri, tüm binaların birinci katları sel altında kalmış. İlçe merkezinde tüm caddelere 1, 1,5 metre yüksekliğinde hafriyat yığılmış. Kayıp vatandaşımız var. Üzüntümüzün tarifi imkânsız. Zararın boyutu anlatılamaz. Rabbim yardımcımız olsun.

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Giresun'da sel felaketi ile ilgili sosyal medya paylaşımları;

Espiyeli fotoğraf sanatçısı yeğenim Alihsan Kahraman’ın bilgi notu ile paylaştığı video, sele neden olan yağmurun boyutunu gösteriyor.

Alihsan Kahraman’ın Paylaşımı

Bugün Saat 14:30 sıralarında Başlayan adeta bardaktan boşalırcasına yağan yağmur sele dönüştü.Son yılların en büyük afeti; rabbim bizleri korusun. Başta Giresun ilimiz olmak üzere Espiye, Dereli, Yağlıdere, Soğukpınar beldemiz ve tüm köylerde çok büyük hasar oluştu. Tüm sel felaketinden ekilenlere büyük geçmiş olsun. Rabbim yar ve yardımcımız olsun.

“Lütfen çok dikkatli olmalıyız. Zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamalıyız, seyahat etmemeliyiz.”

https://www.facebook.com/1182823021/posts/10220732560682213/?d=n.......

Gebze Yavuzselim Mahalle Muhtarı, Espiye Soğukpınar beldesinden Şükriye Kavran’ın paylaştığı video sel felaketi sonrası acı manzarayı gösteriyor.

https://www.facebook.com/100006509711026/posts/2973328516227443/?d=n ..........

Soğukpınarlı hemşerim Muttalip Dikmen’in paylaşımı;

Giresun Espiye Soğukpınar bölgesinde sel felaketinin boyutu giderek ağırlaşıyor. Sel felaketin de 3 kişi öldü 11 kişiye ulaşılamıyor.

Espiye Soğukpınar beldesi sapağında Kurugeriş girişindeki cami yıkılmış. Sadece minare kalmış. Değerli arkadaşım Muttalip Dikmen bu videoyu sosyal medya da paylaşmış. Bilgi notu şöyle;

Afet büyük, Yeşilköy Cami'miz yok. Yollar göçmüş köy ve ilçe bağlantımız yok.

https://www.facebook.com/779764613/posts/10159105394919614/?d=n



(İsmail Kahraman)

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Anadolu Ajansı’na yansıyanlar;

Giresun'un Piraziz ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle Ordu sınırındaki Abdal Deresi taştı.

Giresun'un Piraziz ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle Ordu sınırındaki Abdal Deresi ve Dereli ilçesindeki dere taştı.

Giresun'da sağanak nedeniyle dereler taştı.

Giresun'un Piraziz ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle Ordu sınırındaki Abdal Deresi ve Dereli ilçesindeki dere taştı.

Abdal Deresi'nin taşması sonucu Eren Mahallesi'nin bir bölümündeki yollar, bahçeler ve çocuk parkı su altında kaldı. Ordu'nun Ambarcılı ve Kestane Mahallesi'ne giden yol ulaşıma kapandı.

Jandarma ekipleri yol girişinde önlem alarak, bölgeye yaya ve araçların geçişine izin vermezken, belediye ekipleri de çalışma yapıyor.

Deredeki balıklar sokaklara sürüklendi

Abdal Deresi'nin debisi, yağışın etkisini kaybetmesinin ardından düştü. Vatandaşlar, suların çekilmesiyle ev ve iş yerlerinin önünde biriken çamuru temizledi.

Bazı vatandaşlar, derenin taşmasıyla sokaklara sürüklenen balıkları toplayarak tekrar dereye attı.

Taşkın nedeniyle kapanan, Ordu'nun Ambarcılı ve Kestane Mahallesi yolu ise suların çekilmesiyle tekrar ulaşıma açıldı.

Sağanak nedeniyle Bulancak ilçesinde de cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Bulancak Belediyesi ekipleri, su birikintilerinin olduğu bölgelerde çalışma yaptı.

Yağlıdere, Çanakçı ve Güce ilçelerinde de mahalle ve köy yollarında küçük çaplı toprak kaymaları meydana geldi.

"Gece boyunca yağış devam edecek"

Giresun Valisi Enver Ünlü, Karadeniz Sahil Yolu'nda zaman zaman yağışın etkisiyle kontrollü geçiş sağlandığını söyledi.

Piraziz ilçesinde yağışın fazla olduğunu vurgulayan Ünlü, "Orada küçük çaplı toprak kaymaları var ama çok şükür kayda değer bir sıkıntımız, can kaybımız yok. Gece boyunca yağış devam edecek. Piraziz ve Bulancak ilçelerimiz oldukça fazla yağış aldı." dedi.

Ünlü, İl Özel İdaresi ve AFAD ekipleri başta olmak üzere ilgili tüm ekiplerin sahada olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verdiği bilgiye göre, gece boyunca yağış geçişleri devam edecek. Vatandaşlardan tedbirli olmalarını, valiliğimizin web sitesinden yaptığımız uyarılar ve muhtarlar aracılığıyla istedik. Vatandaşlarımızdan dere yataklarında, arazide ve tehlike arz edecek yerlerde bulunmamalarını istiyoruz."

Dereli ilçesinde cadde ve sokaklar su altında kaldı

Giresun'un Dereli ilçesinde sağanak nedeniyle derenin taşması sonucu cadde ve sokaklar su altında kaldı.

Etkili sağanak yüzünden ilçe merkezinden geçen dere taştı.

Taşkın dolayısıyla merkezdeki cadde ve sokaklar su altında kaldı, bazı araçlar sürüklendi.

Dereli-Giresun yolu da ulaşıma kapandı.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel felaketinin yaşandığı Giresun’un Dereli ilçesinde incelemelerde bulundu.

Giresun'da sağanak nedeniyle dereler taştı

Bakan Soylu, incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, "Maalesef Giresun'da 2 kişinin cansız bedenine ulaştık. Bunlardan bir tanesi jandarma evladımız, bir tanesi de vatandaşımız." dedi.

Şu anda 11 vatandaşı arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirten Soylu, "(Dereli ilçesinde) Burada kullanılabilir durumda tek bir dükkan yok, hepsi tamamen tarumar olmuş. Devletimiz bütün gücüyle beraber hem buradaki yaraları saracaktır hem de vatandaşımızın yanında olacaktır." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Soylu, "Üçüncü vatandaşımız Yasemin Özdemir'in de naaşına ulaşıldı. Allah rahmet eylesin." diye konuştu.

127 kişi kurtarıldı

Şu ana kadar 127 vatandaşın, arama kurtarmada kurtarıldığını açıklayan Soylu, şunları kaydetti:

"Tirebolu-Doğankent yolunun 12. kilometresindeki 5 jandarmamızın, bir de iş makinesi operatörünün düştüğü deredeki arama kurtarma çalışmaları da devam ediyor. Orada bir jandarmamızın şehit haberini söylemiştim, diğerleriyle ilgili de arama kurtarma çalışmaları devam ediyor"

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Giresun'un Dereli ilçesinde şiddetli yağış etkili oldu. Yağışın ardından ilçe merkezinde derenin taşmasının ardından çok sayıda iş yeri hasar gördü.

Şiddetli yağış sonrası sel ve heyelanların meydana geldiği Giresun- Dereli Karayolu'ndaki trafiği açma çalışmaları başladı.

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Anadolu Ajansı’nın yaptığı habere göre Giresun sel felaketinin bilançosu giderek ağırlaşıyor. Alınan bilgiye göre sel bölgesinde 5 askerin kayboldu. Arama çalışmaları devam ediyor.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, olayın hemen ardından ilk olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu Giresun'a gönderen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gece boyunca ve sabah, bölgenin durumu ve arama-kurtarma çalışmalarıyla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan bilgi aldı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da Erdoğan'ın talimatıyla Giresun'a gitti.

Yaşanan sel ve heyelanda hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaraların sarılması için devletin tüm imkanlarıyla seferber edilmesi ve bu tür olayların tekrar yaşanmaması için gerekli adımların atılması talimatını verdi. (AA)