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Giresun Tireboluda devri alem

Geçen hafta sonu Adana ve Tarsusdaydım bu hafta sonu Giresun da belgesel tadında devri alem diyoruz.

Giresun Tireboluda devri alem

22 Temmuz 2017 Cumartesi 09:19

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Tirebolu belediye başkanı Sn. Abdullah Karabıçak beyin özel ilgisi ile Çin'den. Tirebolu’ya ipek yolu belgesel çekimlerimiz tüm hızı ile devam ediyor.21 Temmuz Cuma günü sabah erken Ordu giresun hava limanına indim. İndiğimde Giresun Federasyonu başkanı Sn. Mehmet kuğu ile karşılaşarak Giresun üzerine sohbet ettik. Ağustos ayında anma programı düzenlenecek Afyondaki Giresun şehitliği üzerine konuştuk.Tirebolu belediyesinden değerli kültür adamı arkadaşım Tahsin İyibil ile Türkiye'nin çok önemli camilerinden Sivas Divriği ulu cami mimarisi ile Taştan yapımı devam eden Bulancak camisinde cuma namazı kıldık.Kısa adı Dokap olan Doğu Karadeniz kalkınma idaresi başkanlığı yetkililerinden bölgeye yapılan çalışmalarla ilgili genel bilgiler aldık. Giresun'a el sallayıp sahilde bir tabloyu andıran doğu Karadeniz bölgesinde Türk İslam medeniyetinin kurulmasında çok önemli yeri olan Trabzon Pontus devletinin fethinde çok önemli görev yapan Çin'den başlayan tarihi ipek yolunun denizle ilk kez buluştuğu liman olan Tirebolu’ya gelerek belgesel çekimlerimize başladık.Tirebolu muhteşem manzarası ile insana göz ve gönül ziyafeti sunup tüm yorgunlukları unutturuyor Tirebolu nun gece ve gündüz manzaralarını devri alem belgesel TV programı olarak belgeselleştirmeye devam ederken bir çok izleyici ve takipçimizle bire bir sohbet etmenin mutluluğunu da yaşıyorum.
Sizleri de Tirebolu’ya davet ediyorum.

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