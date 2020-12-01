Giresun'da Sel Felaketi Belgeseli ve Çevre Katliamı

Giresun'da yaşanan sel felaketi ve devletin Giresun'a yaptığı yatırımları belgeselleştirerek tarihe not düşüp, geleceğe arşiv bıraktık.

https://www.youtube.com/watch?v=tlCKqQpFuaE&t=1616s

Giresun'da Sel Felaketi Belgeseli'nde, sel felaketinin yaşandığı gece çekilen görüntülerde yer alıyor. Belgeselde, sel felaketi sonrası bölgeye gelen Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan ve bakanlarla, diğer devlet yetkililerininde açıklamalarına yer verdik. Uzun araştırmalar sonucu hazırladığımız belgeselde, yaşanan çevre felaketinede yer verdik.

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Giresun Dereleri'nde Çevre Katliamı

Giresun bölgesi ve diğer birçok yerde, çok büyük katliamlar yaşanmakta. Ağustos ayında Giresun'da yaşanan sel felaketine rağmen halen çevre katliamı sürüyor. Çevre katliamı yapılan bölgelerde belgesel çekimi yapıp makaleler yazdım.

Giresun'da, çevre katliamından en çok etkilenen Espiye Gelevera Deresi'nde Devri Alem Belgesel Programı olarak 29 Kasım 2018 tarihinde yaptığım iki ayrı canlı, yayını sizlerle sosyal medyamda paylaştım.

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Gelevera Deresi'nde Çevre Katliamı

Giresun Espiye Gelevera ve Karadoğa Deresi'nde çevre katliamı önlenmeli, dere yatağından taş ve çakıl alımı durdurulmalı.

Espiye Karadoğa ve Gelevera Deresi ile ilgili yıllar önce yazdığım bir yazıyı sizlerle paylaşıyorum. Yıllardan beri bu bölgeye sahip çıkan yazılar yazıyoruz.

http://www.belgeselyayincilik.com/cevre-ve-orman-bakanliklarina-suc-duyurusu

Doğduğum ata ve dede memleketime vefa borcunu ödemek için elimden geleni yapmaya devam edeceğim. Espiye Belgeseli ile ilgili görüş ve önerilerinizi bekliyorum.

https://youtu.be/kvHrxHavZdc

3 yıl önce Gebze Gazetesi ve Devri Alem Belgesel TV Programı olarak Gelevera Deresi'nden yaptığımız canlı yayınları kişisel sosyal medyamda paylaştım.

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Tarihi Pangal Şelalesi ve Gelevera Deresi Yok Olmasın!

http://www.gebzegazetesi.com/tarihi-pangal-selalesi-ve-gelevera-deresi-yok-olmasin-makale,2969.html

Makalemizi bir kez daha okuyalım

Anadolumuz, güzel Anadolu… Dağlar, ırmaklar, dereler, denizler bize tarihimizi anlatır. Sular vardır, bu sulardan sadece nehirler değil aynı zamanda tarih de akar. Burası Doğu Karadeniz Bölgesi’nde, fındığın başkenti Giresun’dayız. Espiye Soğukpınar Beldesi Dikmen Köyü, Kurugeriş ve Yeşilköy hudutlarındayız. Bulunduğumuz bu tarihi mekan Pangal Şelalesi. Bu güzel yerin, elimizde muhteşem görüntüleri var. Bu görüntülerle sizlere facebook üzerinden canlı yayın gerçekleştirdik. Sonbaharın güzellikleri eşliğinde sizleri Pangal Şelalesi'ne götürüyoruz. Pangal Şelalesi, asırlar öncesi Pangal Dede’nin buralara gelerek ev ve yurt kurduğu yerdi. Pangal Şelalesi tarihimizin ihtişamlı geçmişini de yansıtıyor. Anadolu’nun sonbahar esintileri eşliğinde sizleri Pangal Şelalesi'ne götürüyoruz. Burası Karadoğa Vadisi dediğimiz, Ericek Vadisi dediğimiz, Ahılbaba dediğimiz karlı yayla dağlarından gelen suların denize döküldüğü yer. Ancak bu güzelliklerin biraz aşağısı ne yazık ki perişanlıklar içerisinde. Bu güzelim derenin, korunması gereken derenin nasıl vahşice katledildiğine canlı şahitlik yaptık. Zira, buradan akan nazlı derenin hemen aşağısında maalesef çakıl ve kum ocakları bu muazzam dereyi yok ediyorlar. Bu acı görüntülerle sizleri baş başa bırakıp yetkililere sesleniyoruz. Bu güzellikler korunsun, bu değerlere sahip çıkılsın. Bu değerler çocuklarımızdan, geçmişimizden emanet aldığımız en güzel değerler.

ÇEVRE KATLİAMI DURDURULSUN

Tarihi Pangal Şelalesi, Gelevera Deresi'nde büyük bir çevre katliamı var. Dere yatağı, taş ocakları, kum ocakları, mıcırcılar tarafından yok edildi. Ekolojik denge, neredeyse tamamen bozuldu. Yer yer 10 metreye yakın o muhteşem derenin yatağı derinleştirildi, bu muazzam dere adeta ters akıyor. Buradan yetkilileri göreve davet ediyoruz. Acı manzarayı mutlaka görsünler istiyoruz. Dere yatağının ne kadar vahşice katledildiğinin en yakın noktasındayız. Türkülere konu olmuş Gelevera Deresi ve Karadoğa Deresi’nin perişan manzarası insanı gerçekten kahrediyor. Bu acı manzarayı mutlaka durdurun. Tarihler 29 Kasım 2018 ve bu acı manzaraya şahit oluyoruz. Türkülere konu olan Gelevera Deresi'nin acı haline şahidiz. Burayla ilgili defalarca canlı yayın yaptık, yine görevdeyiz ve artık bu işe çözüm bulsunlar istiyoruz. Bu dere yok olmasın, bu çevre katledilmesin diyoruz. Çevre Bakanlığı ve Orman Bakanlığı yetkilileri mutlaka buraya gelip, bu tarihi dereye sahip çıksınlar istiyoruz. Zira bölgede yaşayan insanların da en büyük talebi budur.

GELEVERA DERESİ

Gelevera Deresi’nin asıl su kaynağı olan Boynuyoğun, Karaovacık ve Karadoğa Dereleri, Giresun’un Alucra ilçesi sınırları içindeki Akılbaba Dağı’ndan doğar ve 80 kilometre sonra Karadenize erişerek denize dökülür. Ahılbaba Dağı’ndan doğan bu 3 dere Giresun’un Espiye İlçesi Arpacık Köyü civarında birleşerek Gelevera Deresi’ni oluştururlar. Dere, adını Boynuyoğun kolunun doğduğu yayla olan Gelevera’dan alır.