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Giresun’daki Sel Felaketine Direnen Tarihi Kemer Köprüler

Köprü ve Yolları Yıkılan Müteahitlere Suç Duyurusu İçin imza kampanyası başlatılacak.

Giresun'daki Sel Felaketine Direnen Tarihi Kemer Köprüler

28 Ağustos 2020 Cuma 15:30

Giresun Dereli Yağlıdere ve Espiye bölgesin de Sel Felaketinin boyutları giderek ağırlaşıyor Bungün itibari ile sel felaketine kurban giden 8 kişi hüzünlü cenaze törenleri ile ebediyete uğurlanırken kayıp 8 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor Sel felaketine 700 yıl önce hayır İçin yapılan tarihi kemer taş köprüler direnip yıkılmaması dikkat çekerken rant İçin yapılan beton köprüler ve dere yatağına taş duvar üzerine yapılan yollar yıkıldı.Giresun bölgesin den bazı sivil toplum örgütleri sel felaketinden en çok yol ve köprülerin etkilendiği bu yüzden felaketin ağırlaştığı yol ve köprüleri çöken ve yıkılan müteahhitlerle bu işi yaptıran kamu kuruluşları İçin adli ve idari soruşturma açılması İçin imza kampanyası başlatacak ve savcılıklara suç duyurusunda bulunacaklar

Sel Felaketi nin Yıkıp Yok Ettiği Değerler
Giresun bölgesin de yaşanan sel felaketinin yıkıp Yok ettiği güzellikler tarih ve tabiat değerlerimiz de Yok oldu. Devri alem belgesel programı www.devrialem.tv olarak Giresun bölgesin de daha önce hazırladığımız belgesellerin lingi sizlerle paylaşarak Felaketin boyutlarını Göstermek istiyoruz

https://m.youtube.com/watch?v=sWdIDu2XSac

https://m.youtube.com/watch?v=T_b6hTZY5n8

https://m.youtube.com/watch?v=kvHrxHavZdc

https://m.youtube.com/watch?v=89f6MemJRp8

https://m.youtube.com/watch?v=bY2soWLx5Hk

https://m.youtube.com/watch…

https://m.youtube.com/watch…

https://m.youtube.com/watch…

https://m.youtube.com/watch?v=Ry_ANGWeXgE

Gazeteci arkadaşım Espiye Çepni köyünden Aydın Kömürcü arkadaşımın Espiye Soğukpınar beldesi arasın da Karayolları genel Müdürlüğü sorumluluğun da bulunan yol ile ilgili paylaşımı bu yolda bir çok yer dereye duvar yapılıp üzeri doldurularak açıldı birilerine para kazandırıldı haken bu yol kapalı Espiye ile Sopukpınar arasında ulaşım 1964 yılın da insan gücü ile yapılan Şahinyuva Kızılkaya maden Dağı üzerinden sağlanıyor
Karayolları genel Müdüründen açıklama bekliyorum yetkililer ve müteahitler hakkında işlem yapıldı mı
https://www.facebook.com/100006509711026/posts/2975050252721936/?d=n





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