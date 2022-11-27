GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

GİRESUNLU ŞEHİT DEVLET TÖRENİ İLE GÜCE DE TOPRAĞA VERİLECEK

GÜCE BİRİNCİ DÜNYA HARBİNDE DE ÇOK ŞEHİT VERDİ

GİRESUNLU ŞEHİT DEVLET TÖRENİ İLE GÜCE DE TOPRAĞA VERİLECEK

27 Kasım 2022 Pazar 13:19



Giresun Espiye Avluca köyünde dünyaya gelen Güce ilçesinde oturan Pençe kilit harekatı bölgesinde sözleşmeli piyade er İsmail Ünlal şehit olmuştu. 
Hava muhalefeti nedeni ile cenaze güceye gelemedi. Şehit Giresun güce ilçesinde devlet töreni ile toprağa verilecek Şehit babasının evinin perişan halini görenler üzüldüler 
Bu güne kadar bölgeden çok sayıda vatan evladı şehit oldu şehitlerimize Allah cc dan rahmet ailesi devlet ve milletimize başsağlığı diliyorum  

GİRESUNLU ŞEHİT GÜCE İLÇESİNDE TOPRAĞA VERİLDİ KÖYDE AİLESİNİN YAŞADIĞI EV 
https://www.iha.com.tr/video-giresunlu-sehidin-yasadigi-ev-gorenleri-duygulandirdi-242776/
Irak'ın kuzeyinde Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Sözleşmeli Er İsmail Ünal'ın Giresun'un Güce ilçesinde ailesinin yaşadığı ev, görenleri duygulandırdı.(kaynak İhlas haber ajansı )

İHA BÖLGE MÜDÜRÜ NÜN BİLGİ NOTU
Dün Şehidimizin haber takibi için sabah saatleeinden itibaren Güce'deydim. Öğle saatlerinde gayri ihtiyari bir lokantaya girdim. Çıkarken hesabı ödemek istediğimde lokantacı hesabın Güce Belediyesi'nin ikramı olduğunu söyledi. Süpriz olmadı belediyemize bu yakışırdı. Güce Belediyesini bu anlamlı davranışından dolayı kutluyorum.Ahmet Bilge İhlas haber ajansı Giresun bölge müdürü )

ŞEHİTLERİMİZİ RAHMET MİNNET VE ŞÜKRANLA ANIYOR 

GÜCE ŞABAN KALESİ ŞEHİTLER BELGESELİMİZ İLE GÜCE BELEDİYE BAŞKANIMIZA TRŞEKKÜR EDERİZ BAŞKANIN ŞAHSINDA GÜCEYE VE TÜM GİRESUNLULARA SELAM OLSUN 
https://m.youtube.com/watch?v=y-I0dxtfNn8

https://m.youtube.com/watch?v=qxBhfgnsI20

ŞEHİT İSMAİL ÜNAL 

Pençe Kilit Harekat bölgesinde bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensuplarımıza yönelik BTÖ mensupları tarafından yapılan taciz atışı sonucu şehit olan P.Söz.Er İsmail Ünal Espiye Avluca köyü doğumlu 
Giresun ili Espiye ilçesi Avluca Köyü nüfusuna kayıtlı 2001 doğumlu Şehidimiz Ünal’ın Babası Fehmi Ünal ve annesi Sema Yıldırım Ünal ile kardeşleri, Giresun ili Güce ilçesi Tevekli Mahallesi Merkez Küme evlerinde ikamet etmektedir.

SON YILLARDA ŞEHİT OLAN ESPİYELİLER
Giresun valiliği resmî internet sayfasında son yıllard Espiye den şehit olanların isim listesi yayınlanmakta 
http://giresun.gov.tr/tsk-espiye-sehitleri

AVLUCALI ŞEHİT AHMET TÜRKÜSÜ
Espiye Avluca köyü bir kez daha şehidine ağlıyor 
Avluca köyünden değerli sanatçı arkadaşım Avluca köyümün ilk şehltlerinden şehit Ahmet için duygulu bir destansı türkü yazıp söylemiş bu türküyü dinlediğinde duygulanırım
https://www.youtube.com/watch?v=V3hwtINQx7Q
bu türkü İle ilgili Dönemin Avluca köyü imamı tarafından yazılan yazı nın lingi
https://www.giresungundem.com/sehit-ahmet/

ŞEHLTLER GİRESUN VALİSİN DEN VEFA BEKLİYOR 
Vefa çok önemli. Vefa unutmamak vd hatırlamaktır şehltlerin unutulmaması İçin sanatçılar yazarlar kültür adamları görevini yapıyor  
Espiye bölgesinden şehlt olanların adı birinci dünya savaşında bölgede verilen mücadele de şehit olanların adların Avluca köyünün de yolu olsn Espiye Gelevera gurup yolu girişine yazılması İçin yıllardan beri mücadele vermemize rağmen Giresun valiliği ve Espiye belediyesine duyuranadık gerçekten üzücü keşke şehitlerin adları bu yol da yaşatıp unutmasak ve vefa borcumuzu ödeseydik 

1986 yılın da bu gün bir şehit daha veren Espiye Avluca köyü yakınlarında düşen Askeri uçak da şehlt olanlar İçin yaptığımız araştırma be hazırladığım belgesel video ve makaleyi sizlerle paylaşıyoruz
https://m.facebook.com/gebzeningazetesi/posts/1745836685528021

ASKERİ UÇAK KAZASIN DA ŞEHİT OLANLAR 
https://m.youtube.com/watch?v=WKN2LZNwcV0

GDBZE GAZETESİN DE YAZDIĞIM MAKALE
http://www.gebzegazetesi.com/m/?id=2906&t=makale
Espiye bölgesi çok sayıda şehit verdi birinci dünya harbinde her köyden onlarca kişi askere gider Ve dönmez cephede kalır
rahmetli dedem babamın babası rahmetli kandazoğlu İbrahim 1914 yılın da birinci dünya harbine gider şehit olur cephede kalır mezarı bilinmiyor 
Annemin babası rahmetli dedem Şerefoğlu Mustafa Sarıksmış dan Sibirya Esir kamplarına glder ve on sene sonra döner şehlt ve Gazi torunu gazeteci ve belgedrlci olarak Espiye Gelevera gurup yolunun adının ŞEHİTLER VEFA YOLU olarak değiştirilmesi için Giresun valisini Bir kez daha tarihi göreve davet ediyorum.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Ismail KahramanMakaleİSMAİL ERŞehit
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Aralık’ta başlıyor Zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Aralık’ta...
Kartepe kar yağışıyla beyaza büründü Kartepe kar yağışıyla beyaza büründü
Israrlı Takip Şiddettir! Israrlı Takip Şiddettir!
Uzmanından Uzmanından "deprem fobisi" uyarısı
Traktörün deposunu dolduran çiftçi tarlanın yolunu tutuyor Traktörün deposunu dolduran çiftçi tarlanın yolunu...
Başkan Büyükakın: Bu hilalin altında bir fark yok bizim için Başkan Büyükakın: Bu hilalin altında bir fark...
Yukarı Çık

banner375

banner379

banner376

banner377

Zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Aralık’ta...
Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda zorunlu olan kış lastiği, özel araçlarda ise can...

Haberi Oku