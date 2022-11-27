GİRESUNLU ŞEHİT DEVLET TÖRENİ İLE GÜCE DE TOPRAĞA VERİLECEK





Giresun Espiye Avluca köyünde dünyaya gelen Güce ilçesinde oturan Pençe kilit harekatı bölgesinde sözleşmeli piyade er İsmail Ünlal şehit olmuştu.

Hava muhalefeti nedeni ile cenaze güceye gelemedi. Şehit Giresun güce ilçesinde devlet töreni ile toprağa verilecek Şehit babasının evinin perişan halini görenler üzüldüler

Bu güne kadar bölgeden çok sayıda vatan evladı şehit oldu şehitlerimize Allah cc dan rahmet ailesi devlet ve milletimize başsağlığı diliyorum



GİRESUNLU ŞEHİT GÜCE İLÇESİNDE TOPRAĞA VERİLDİ KÖYDE AİLESİNİN YAŞADIĞI EV



https://www.iha.com.tr/video-giresunlu-sehidin-yasadigi-ev-gorenleri-duygulandirdi-242776/



Irak'ın kuzeyinde Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Sözleşmeli Er İsmail Ünal'ın Giresun'un Güce ilçesinde ailesinin yaşadığı ev, görenleri duygulandırdı.(kaynak İhlas haber ajansı )



İHA BÖLGE MÜDÜRÜ NÜN BİLGİ NOTU

Dün Şehidimizin haber takibi için sabah saatleeinden itibaren Güce'deydim. Öğle saatlerinde gayri ihtiyari bir lokantaya girdim. Çıkarken hesabı ödemek istediğimde lokantacı hesabın Güce Belediyesi'nin ikramı olduğunu söyledi. Süpriz olmadı belediyemize bu yakışırdı. Güce Belediyesini bu anlamlı davranışından dolayı kutluyorum.Ahmet Bilge İhlas haber ajansı Giresun bölge müdürü )



ŞEHİTLERİMİZİ RAHMET MİNNET VE ŞÜKRANLA ANIYOR



GÜCE ŞABAN KALESİ ŞEHİTLER BELGESELİMİZ İLE GÜCE BELEDİYE BAŞKANIMIZA TRŞEKKÜR EDERİZ BAŞKANIN ŞAHSINDA GÜCEYE VE TÜM GİRESUNLULARA SELAM OLSUN



https://m.youtube.com/watch?v=y-I0dxtfNn8







https://m.youtube.com/watch?v=qxBhfgnsI20





ŞEHİT İSMAİL ÜNAL



Pençe Kilit Harekat bölgesinde bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensuplarımıza yönelik BTÖ mensupları tarafından yapılan taciz atışı sonucu şehit olan P.Söz.Er İsmail Ünal Espiye Avluca köyü doğumlu

Giresun ili Espiye ilçesi Avluca Köyü nüfusuna kayıtlı 2001 doğumlu Şehidimiz Ünal’ın Babası Fehmi Ünal ve annesi Sema Yıldırım Ünal ile kardeşleri, Giresun ili Güce ilçesi Tevekli Mahallesi Merkez Küme evlerinde ikamet etmektedir.



SON YILLARDA ŞEHİT OLAN ESPİYELİLER

Giresun valiliği resmî internet sayfasında son yıllard Espiye den şehit olanların isim listesi yayınlanmakta



http://giresun.gov.tr/tsk-espiye-sehitleri





AVLUCALI ŞEHİT AHMET TÜRKÜSÜ

Espiye Avluca köyü bir kez daha şehidine ağlıyor

Avluca köyünden değerli sanatçı arkadaşım Avluca köyümün ilk şehltlerinden şehit Ahmet için duygulu bir destansı türkü yazıp söylemiş bu türküyü dinlediğinde duygulanırım



https://www.youtube.com/watch?v=V3hwtINQx7Q



bu türkü İle ilgili Dönemin Avluca köyü imamı tarafından yazılan yazı nın lingi



https://www.giresungundem.com/sehit-ahmet/





ŞEHLTLER GİRESUN VALİSİN DEN VEFA BEKLİYOR

Vefa çok önemli. Vefa unutmamak vd hatırlamaktır şehltlerin unutulmaması İçin sanatçılar yazarlar kültür adamları görevini yapıyor

Espiye bölgesinden şehlt olanların adı birinci dünya savaşında bölgede verilen mücadele de şehit olanların adların Avluca köyünün de yolu olsn Espiye Gelevera gurup yolu girişine yazılması İçin yıllardan beri mücadele vermemize rağmen Giresun valiliği ve Espiye belediyesine duyuranadık gerçekten üzücü keşke şehitlerin adları bu yol da yaşatıp unutmasak ve vefa borcumuzu ödeseydik



1986 yılın da bu gün bir şehit daha veren Espiye Avluca köyü yakınlarında düşen Askeri uçak da şehlt olanlar İçin yaptığımız araştırma be hazırladığım belgesel video ve makaleyi sizlerle paylaşıyoruz



https://m.facebook.com/gebzeningazetesi/posts/1745836685528021





ASKERİ UÇAK KAZASIN DA ŞEHİT OLANLAR



https://m.youtube.com/watch?v=WKN2LZNwcV0





GDBZE GAZETESİN DE YAZDIĞIM MAKALE



http://www.gebzegazetesi.com/m/?id=2906&t=makale