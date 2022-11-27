GİRESUNLU ŞEHİT DEVLET TÖRENİ İLE GÜCE DE TOPRAĞA VERİLECEK
GÜCE BİRİNCİ DÜNYA HARBİNDE DE ÇOK ŞEHİT VERDİ
Giresun Espiye Avluca köyünde dünyaya gelen Güce ilçesinde oturan Pençe kilit harekatı bölgesinde sözleşmeli piyade er İsmail Ünlal şehit olmuştu.
Hava muhalefeti nedeni ile cenaze güceye gelemedi. Şehit Giresun güce ilçesinde devlet töreni ile toprağa verilecek Şehit babasının evinin perişan halini görenler üzüldüler
Bu güne kadar bölgeden çok sayıda vatan evladı şehit oldu şehitlerimize Allah cc dan rahmet ailesi devlet ve milletimize başsağlığı diliyorum
GİRESUNLU ŞEHİT GÜCE İLÇESİNDE TOPRAĞA VERİLDİ KÖYDE AİLESİNİN YAŞADIĞI EV
https://www.iha.com.tr/video-giresunlu-sehidin-yasadigi-ev-gorenleri-duygulandirdi-242776/
Irak'ın kuzeyinde Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Sözleşmeli Er İsmail Ünal'ın Giresun'un Güce ilçesinde ailesinin yaşadığı ev, görenleri duygulandırdı.(kaynak İhlas haber ajansı )
İHA BÖLGE MÜDÜRÜ NÜN BİLGİ NOTU
Dün Şehidimizin haber takibi için sabah saatleeinden itibaren Güce'deydim. Öğle saatlerinde gayri ihtiyari bir lokantaya girdim. Çıkarken hesabı ödemek istediğimde lokantacı hesabın Güce Belediyesi'nin ikramı olduğunu söyledi. Süpriz olmadı belediyemize bu yakışırdı. Güce Belediyesini bu anlamlı davranışından dolayı kutluyorum.Ahmet Bilge İhlas haber ajansı Giresun bölge müdürü )
ŞEHİTLERİMİZİ RAHMET MİNNET VE ŞÜKRANLA ANIYOR
GÜCE ŞABAN KALESİ ŞEHİTLER BELGESELİMİZ İLE GÜCE BELEDİYE BAŞKANIMIZA TRŞEKKÜR EDERİZ BAŞKANIN ŞAHSINDA GÜCEYE VE TÜM GİRESUNLULARA SELAM OLSUN
https://m.youtube.com/watch?v=y-I0dxtfNn8
https://m.youtube.com/watch?v=qxBhfgnsI20
ŞEHİT İSMAİL ÜNAL
Pençe Kilit Harekat bölgesinde bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensuplarımıza yönelik BTÖ mensupları tarafından yapılan taciz atışı sonucu şehit olan P.Söz.Er İsmail Ünal Espiye Avluca köyü doğumlu
Giresun ili Espiye ilçesi Avluca Köyü nüfusuna kayıtlı 2001 doğumlu Şehidimiz Ünal’ın Babası Fehmi Ünal ve annesi Sema Yıldırım Ünal ile kardeşleri, Giresun ili Güce ilçesi Tevekli Mahallesi Merkez Küme evlerinde ikamet etmektedir.
SON YILLARDA ŞEHİT OLAN ESPİYELİLER
Giresun valiliği resmî internet sayfasında son yıllard Espiye den şehit olanların isim listesi yayınlanmakta
http://giresun.gov.tr/tsk-espiye-sehitleri
AVLUCALI ŞEHİT AHMET TÜRKÜSÜ
Espiye Avluca köyü bir kez daha şehidine ağlıyor
Avluca köyünden değerli sanatçı arkadaşım Avluca köyümün ilk şehltlerinden şehit Ahmet için duygulu bir destansı türkü yazıp söylemiş bu türküyü dinlediğinde duygulanırım
https://www.youtube.com/watch?v=V3hwtINQx7Q
bu türkü İle ilgili Dönemin Avluca köyü imamı tarafından yazılan yazı nın lingi
https://www.giresungundem.com/sehit-ahmet/
ŞEHLTLER GİRESUN VALİSİN DEN VEFA BEKLİYOR
Vefa çok önemli. Vefa unutmamak vd hatırlamaktır şehltlerin unutulmaması İçin sanatçılar yazarlar kültür adamları görevini yapıyor
Espiye bölgesinden şehlt olanların adı birinci dünya savaşında bölgede verilen mücadele de şehit olanların adların Avluca köyünün de yolu olsn Espiye Gelevera gurup yolu girişine yazılması İçin yıllardan beri mücadele vermemize rağmen Giresun valiliği ve Espiye belediyesine duyuranadık gerçekten üzücü keşke şehitlerin adları bu yol da yaşatıp unutmasak ve vefa borcumuzu ödeseydik
1986 yılın da bu gün bir şehit daha veren Espiye Avluca köyü yakınlarında düşen Askeri uçak da şehlt olanlar İçin yaptığımız araştırma be hazırladığım belgesel video ve makaleyi sizlerle paylaşıyoruz
https://m.facebook.com/gebzeningazetesi/posts/1745836685528021
ASKERİ UÇAK KAZASIN DA ŞEHİT OLANLAR
https://m.youtube.com/watch?v=WKN2LZNwcV0
GDBZE GAZETESİN DE YAZDIĞIM MAKALE
http://www.gebzegazetesi.com/m/?id=2906&t=makale
Espiye bölgesi çok sayıda şehit verdi birinci dünya harbinde her köyden onlarca kişi askere gider Ve dönmez cephede kalır
rahmetli dedem babamın babası rahmetli kandazoğlu İbrahim 1914 yılın da birinci dünya harbine gider şehit olur cephede kalır mezarı bilinmiyor
Annemin babası rahmetli dedem Şerefoğlu Mustafa Sarıksmış dan Sibirya Esir kamplarına glder ve on sene sonra döner şehlt ve Gazi torunu gazeteci ve belgedrlci olarak Espiye Gelevera gurup yolunun adının ŞEHİTLER VEFA YOLU olarak değiştirilmesi için Giresun valisini Bir kez daha tarihi göreve davet ediyorum.