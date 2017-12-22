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Giresunlular açılışa hazırlanıyor

Kocaeli Giresun Dernekler Federasyonu yeni dernek binasının açılışına hazırlanıyor.

Giresunlular açılışa hazırlanıyor

22 Aralık 2017 Cuma 10:38

 Kocaeli Giresun Dernekler Federasyonu yeni dernek binasının açılışına hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde kongresini gerçekleştirerek yeni yönetimini oluşturan Kocaeli Giresun Dernekler Federasyonu, çalışmalara hızlı başladı. Modern bir dizaynla hayata geçirilen yeni dernek binası için açılış programı düzenleyen dernek başkanı Olgun Kandemir ve başkan yardımcıları Yenel Güney, Birol Koç, Semra Bayrak gazetemizi ziyaret etti.

TÜM GİRESUNLULAR AÇILIŞA DAVETLİ

Gazetemiz Kurucusu İsmail Kahraman ile görüşen başkan Olgun Kandemir ve yöneticiler Pazar günü saat 12.00’de Beylikbağı Sarı Cami önünde gerçekleştirecekleri açılış programına tüm Giresunluları davet ettiklerini söyledi. Açıklamasında bölge protokolü ve Giresun protokolünün de açılışa davet edildiğini ifade eden Kandemir, “Coşkulu bir şekilde açılışımızı gerçekleştirerek çalışmalara başlayacağız” dedi. Samet 
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