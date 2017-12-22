Giresunlular açılışa hazırlanıyor
Kocaeli Giresun Dernekler Federasyonu yeni dernek binasının açılışına hazırlanıyor.
TÜM GİRESUNLULAR AÇILIŞA DAVETLİ
Gazetemiz Kurucusu İsmail Kahraman ile görüşen başkan Olgun Kandemir ve yöneticiler Pazar günü saat 12.00’de Beylikbağı Sarı Cami önünde gerçekleştirecekleri açılış programına tüm Giresunluları davet ettiklerini söyledi. Açıklamasında bölge protokolü ve Giresun protokolünün de açılışa davet edildiğini ifade eden Kandemir, “Coşkulu bir şekilde açılışımızı gerçekleştirerek çalışmalara başlayacağız” dedi. Samet