Giresunlular ‘Hamza Şayir’ dedi

AK Parti Dilovası Belediye Başkan adayı Hamza Şayir, Dilovası Giresunlular Derneği’ni ziyaret etti, üyelerle bir araya geldi. Dernek Başkanı Süleyman Ak, “Daha güzel bir Dilovası için Şayir’e güveniyoruz. Desteğimiz tam” dedi

AK Parti Dilovası Belediye Başkan adayı Hamza Şayir ve Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, önceki gün Dilovası Giresunlular Derneği Başkanı Süleyman Ak ve yönetiminin ev sahipliğinde üyelerle bir araya geldi. AK Parti Kocaeli İl Yöneticisi Fazıl Korkmaz'ın da katıldığı toplantıda ilk olarak Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar konuşma gerçekleştirdi. Toltar, “Dilovası'na son 10 yılda AK Parti ile yapılan hizmetleri hepiniz biliyorsunuz. Önemli sıkıntılar tek tek ortadan kaldırıldı. Şayir kardeşimiz göreve geldiğinde güzel hizmetlere yenilerini ekleyecektir” dedi.

ÇOCUKLARIMIZIN GELECEĞİ İÇİN

AK Parti Dilovası Belediye Başkan adayı Hamza Şayir, "Dilovası son 10 yılda AK Parti ile çok güzel hizmetler aldı. Ancak daha yapılacak çok iş var. Dilovası'nın sorunlarını çözmek için güçlü irade gerekiyor. İnşallah bu güçlü irade hükümetimiz, büyükşehir belediyemiz ve ilçe belediyemizle bir olacak ve Dilovası'nın sorunlarını tek tek ortadan kaldıracağız. Gelin yeni Dilovası'nın temelini birlikte atalım. Dilovası'nı daha yaşanılabilir bir kent yapalım. Çocuklarımızın geleceği için çalışalım. Bunları yapabilmem için sizlerin desteğine ihtiyacım var. Bana güvenin” dedi.

HAMZA ŞAYİR'E DESTEK VERECEĞİZ

Toltar ve Şayir'in konuşmalarının ardından konuşan Dilovası Giresunlular Derneği Başkanı Süleyman Ak, yaptığı açıklama da "Bizde güçlü Dilovası için, hizmetlerin devamı için AK Parti'ye ve adayı Hamza Şayir'e güveniyoruz. Dilovası'nın AK Parti'nin hizmetlerine ihtiyacı olduğunu biliyoruz ve bizde Dilovası'nda ki Giresunlular olarak birkaç bireysel düşünen hemşerilerimizin dışında dernek yönetimi ve üyelerimizle birlikte Hamza Şayir'e tam destek vereceğimizi söylüyoruz “dedi.