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Giresunlular Köşker’e geldi

Kocaeli Giresun Dernek Federasyonu Başkanı Olgun Kandemir ve Giresun Dereli Derneği yönetimi Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’i makamında ziyaret etti.

Giresunlular Köşker'e geldi

31 Ocak 2018 Çarşamba 14:01

Kocaeli Giresun Dernek Federasyonu Başkanı Olgun Kandemir ve Giresun Dereli Derneği yönetimi Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’i makamında ziyaret etti. Federasyon Başkanı Olgun Kandemir Başkan Köşker’e hemşeri derneklerine verdiği desteklerden ötürü teşekkür etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “Hemşeri dernekleri bizler için çok önemli. Gebze Türkiye’nin her yerinden insanın bir arada huzur ve kardeşlik içinde yaşadığı bir şehir. Bu anlamada birlik ve beraberliği sağlama, dayanışmayı arttırma anlamında hemşeri dernekleri çok faydalı işlere imza atıyor” dedi. Başkan Köşker, Federasyon Başkanı ve dernek yöneticilerine çalışmalarında başarılar diledi. Ziyaret çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.

 

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