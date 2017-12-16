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Giresunlular Vali’ye gitti

Kocaeli’nde yaşayan akademisyen, bürokrat, işadamın ve çeşitli meslek grubundan oluşan kişilerin bir araya gelerek oluşturduğu Giresun gönüllüleri Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’u makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar dilediler.

Giresunlular Vali'ye gitti

16 Aralık 2017 Cumartesi 13:42

Kocaeli’nde yaşayan akademisyen, bürokrat, işadamı, siyasetçi ve çeşitli meslek gruplarından kişilerin bir araya gelerek oluşturduğu Giresun Gönüllüleri Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’u makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar dilediler. İzmit Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Celal Çobanoğlu Başkanlığındaki Giresun Gönüllüleri heyetinde yer alan Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Küçük, Kocaeli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halis Aygün, Gebze Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü İsmail Kara, Okul Müdürü Mete Domaç, Öğretmen Yusuf Arslan, Kocaeli Şebinkarahisarlıllar Derneği Başkanı İlhan Avutman, İşadamları Muammer Turan, Hüseyin Meme, Ömer Emiroğlu, Bülent Kuğu ile Gazeteci Yahya Kahraman bir süre önce görevine başlayan Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’a nezaket ziyaretinde bulunarak ye yeni görevinde başarılar diledi. Heyetle tek tek tanışan Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Giresun gönüllüleri ile bir arada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kocaeli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Prof. Dr. Halis Aygün, Giresun gönüllülerinin dernekler ve siyaset üstü bir yapı olduğunu, tarihte gönüllü 42 ve 47. Alay kuran ve vatan savunmasına büyük katkı sunan Giresunluların gönüllü olarak bugünde hizmetlerini sürdürdüğünü, amaçlarının hemşerilerine hizmet olduğunu sözlerine ekledi. Konuşmaların ardından Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’a üzerinde ismi yazılı kalem seti ile yöresel ürünler hediye edildi.

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