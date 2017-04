Giresun’un kalbi Yenikapı’da attı!

**Giresun Tanıtım günleri birbirinden renkli görüntülere sahne oldu. İstanbul Yenikapı’da yapılan tanıtım günlerine binlerce Giresunlu akın ederken, bu yılın teması olarak Edebiyat belirlendi.

Giresunlular, Yenikapı’da düzenlenen “Giresun Tanıtım Günleri’nde buluştu. Giresun Federasyonu tarafından, 30 Mart-2 Nisan tarihleri arasında11.’si düzenlenen Giresun Günleri’nde Giresun her yönüyle tanıtıldı. Gebze Bölgesi’nden çok sayıda Giresunlu da tanıtım günlerine adeta akın etti. Bu yıl ana teması Edebiyat olarak belirlenen Giresun tanıtım günlerinin onur konuğu ise Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu oldu. Yenikapı’da Giresun’un doğal, kültürel zenginliklerin sergilenerek adeta açık hava müzesi oldu.

EN İYİSİ BU

İstanbul’da hemşehri günlerinin ilk başlatanların Giresunluların olduğunu ifade eden Giresun Federasyonu Başkanı Mehmet Kuğu, en iyisini yapana kadar "En iyisi bu" diyerek, "İstanbul’da hemşehri günlerini ilk başlatan biz olduk. Düzenlediğimiz her Giresun Tanıtım Günleri binlerce vatandaşı ağırlamaktadır. Kültüründen sanatına kadar her yönüyle tanıtılan Giresun diğer illere de örnek olmuştur. Her yıl bir öncekinden daha başarılı organizasyon yaptığımız Giresun Günleri daha iyisini yapana en iyisini biz yapıyoruz” dedi.

BİRLİK VE BERABERLİK GÖSTERGESİ

Giresun Günleri’nin renkli görüntülerle misafirlerini ağırladığını anlatan Federasyon Başkanı Kuğu, “Bizim buradaki amacımız gurbet ile sıla arasındaki bağı oluşturabilmektir. Hemşehrilerimiz memleketine gitmeden bütün görsellikleriyle duygusal anlar yaşadılar. Giresun’un burada doğal, kültürel değerlerinin yanı sıra fındığımız, cevizimiz gibi çeşitli tarım ürünlerimizi, yöresel el sanatlarımızı tanıtıldı. Adeta burada Giresun açık hava müzesi kuruldu. Bunların yanı sıra birliğimizi, beraberliğimizi gösterdik” diye konuştu.

GAZETEMİZ YERİNDE TAKİP ETTİ

Giresunluların Yenikapı’daki bu dev buluşmasını gazetemiz yerinde takip etti. Festival boyunca başta Gazetemiz Kurucusu İsmail Kahraman olmak gazetemiz ekibi de Giresunluların kalbinin attığı Yenikapı’da yer aldı. İsmail Kahraman tarafından hazırlanan Devri Alem belgeselleri festival boyunca yayınlanıp büyük ilgi görürken İlçelerde kendilerine ayrılan stantlarda misafirlerini ağırladılar. Giresunlu Milletvekilleri, Belediye başkaları, Giresun kamuoyunun önde gelen isimleri de Yenikapı buluşmasına katılarak hemşerilerini yalnız bırakmadı.

MEZAT SATIŞINDA KEYİFLİ ANLAR

Tanıtım günleri ilginç enstantanelere de sahne oldu. Bakırköy’de faaliyet gösteren Mamati Koleksiyon ve Antika evi iş birliğiyle yapılan müzayede de eski eserler çok cüzi fiyatlarla satışa çıkarılırken, eski adıyla mezat olarak adlandırılan açık artırma satışı çok keyifli anlara sahne oldu. Gazetemizde koleksiyonda yer alan eserleri yerinde görüntülerken, geçmişe doğru canlı şahitlik ettik. Bulunan eski eserler arasında 1981 yılında yayınlanan Gebze’nin en eski Gazetelerinden Uyanış sayısının da bir sayısı yer aldı.