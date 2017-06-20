GİRİB iftar sofrasında buluştu

20 Haziran 2017 Salı 23:58
Gebze merkezli faaliyet gösteren ve kentimizde ki, Giresunlu İşadamları, Bürokrat gibi önemli isimleri buluşturan GİRİB, hemşerilerini iftar sofrasında buluşturdu. Her Pazartesi günü Ramazan buluşmaları gerçekleştiren Giresunlu İşadamları ve Bürokratları Birliği, önceki akşam yine hemşerileriyle bir araya geldi. Beylikbağı’nda bulunan GİRİB merkezinde yapılan iftar yemeğine Giresunlular yine ilgi gösterdi. GİRİB Başkanı Kemal Tokmak hemşerilerine katılımlarından dolayı teşekkür ederek, organizasyonların devam edeceğini ifade etti. Ramazan ayını GİRİB olarak en iyi şekilde değerlendirdiklerini ifade eden Tokmak, her Pazartesi yapılan iftar buluşmaları, okunan Kuran-ı Kerim ve dualarla bu ayı geçirdiklerini söyledi. Bu tip programlarla birbirlerini tanımayan hemşerilerini buluşturduklarını dile getiren Tokmak, Giresunlular için birlik ve beraberliği sağlamaya çalıştıklarını ifade etti.
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