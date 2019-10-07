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GİRİB yeni döneme canlı başladı

Giresun İş adamı ve bürokratları derneği (GİRİB) üyeleri 2019-2020 dönemi kahvaltı programında bir araya geldi.

GİRİB yeni döneme canlı başladı

07 Ekim 2019 Pazartesi 11:00

 Kahvaltı programına GİRİB üyeleri tam kadro katılım gösterdi. Kahvaltıya Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, AK Parti Gebze Belediyesi Meclis Üyeleri Mahmut Yandık, Ayhan Yılmaz, okul müdürleri, STK temsilcileri ve GİRİB üyeleri katıldı. Toplantıda 2020 yılının vizyonuna değinen GİRİB Başkanı Kemal Tokmak açıklamalarda bulundu.

TOKMAK, ‘’SIKILMADIK EL BIRAKMAYACAĞIZ’’
GİRİB Başkanı Kemal Tokmak kahvaltıda yaptığı konuşmada, “Biz araziye tüm ekip arkadaşlarımızla çıkacak ve gerekli çalışmaları yapacağız. Sıkılmadık el bırakmayacağız. Yılbaşından itibaren üyelerimizi iş yerlerinde ziyaret edeceğiz ve bir renklilik, bir hareketlilik kazandıracağız. Giresunumuzu en iyi şekilde temsil edeceğiz. Giresunlular bu bölgede her alanda en iyi şekilde çalışmışlar ve çalışmaya devam ediyorlar. Her zaman bunu sürdürmenin gayreti içinde olacağız” dedi.



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