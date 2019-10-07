TOKMAK, ‘’SIKILMADIK EL BIRAKMAYACAĞIZ’’
GİRİB Başkanı Kemal Tokmak kahvaltıda yaptığı konuşmada, “Biz araziye tüm ekip arkadaşlarımızla çıkacak ve gerekli çalışmaları yapacağız. Sıkılmadık el bırakmayacağız. Yılbaşından itibaren üyelerimizi iş yerlerinde ziyaret edeceğiz ve bir renklilik, bir hareketlilik kazandıracağız. Giresunumuzu en iyi şekilde temsil edeceğiz. Giresunlular bu bölgede her alanda en iyi şekilde çalışmışlar ve çalışmaya devam ediyorlar. Her zaman bunu sürdürmenin gayreti içinde olacağız” dedi.
GİRİB yeni döneme canlı başladı
Giresun İş adamı ve bürokratları derneği (GİRİB) üyeleri 2019-2020 dönemi kahvaltı programında bir araya geldi.
TOKMAK, ‘’SIKILMADIK EL BIRAKMAYACAĞIZ’’