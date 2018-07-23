Girişim Hızlandırma Programı Biggest

BİGG programı, Girişimcilerin aşamalı olarak desteklendiği bir Girişim Hızlandırma Programıdır. TÜBİTAK MARTEK, BİGG programının 1. Aşamasını yürüten Uygulayıcı Kuruluşlardan biri olup uyguladığı programın adı BİGGBEST’tir. BİGGBEST programına katılmaya hak kazanan ve 1. Aşama eğitimlerini alan her Girişimci Adayı, TÜBİTAK tarafından 2. Aşamaya kabul edilsin ya da edilmesin KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Sertifikasına sahip olacaktır; dolayısıyla iş kurması halinde her halükarda KOSGEB Girişimcilik Desteklerinden yararlanmaya hak kazanacaktır. Başvurularda sektör/konu sınırlaması bulunmamaktadır. Girişimci Adayları, programa tek bir iş fikri ile başvuru yapabilirler.



Online Başvuru Formu:

http://www.biggbest.com/basvur











