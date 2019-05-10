Maramara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Cihan Hastanesi Genel Müdürü Uğur Doğan, Gebze Plastikçiler OSB Yönetim Kurulu Başkanı Osman Erkan, İzmit Sanayi Sitesi Başkanı Muzaffer Gürfidan ve beraberlerindeki yönetimleri makamında konuk etti. Konuklarıyla Kocaeli’nin gelişimi, istihdamı ve kalkınması konusunda istişarelerini yapan Büyükakın, genç girişimci adaylarının desteklenmesi gereğini dile getirerek, “Hangi kurumu temsil edersek edelim, büyüklüğüne ve küçüklüğüne bakılmadan, girişimci gençlerimizi destekleyelim. Cesaretlendirelim ve geleceğin güçlü Türkiye’sine zihinleriyle birlikte üretimleri ile katkı sunsunlar. Ülkemizin ve Kocaeli’nin girişimci gücü olan gençlerimize güvenelim” dedi.



“YATIRIM VE ÜRETİMİN YÖNLENDİRİLMESİ İÇİN ÇALIŞACAĞIZ”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak, esnaflar başta olmak üzere sanayici, girişimci ve araştırmacıların yanında olmaya devam edeceklerini belirten Başkan Büyükakın, "Sanayi, girişimci ve araştırmacılarımıza olan desteklerin Kocaeli özelinde gelişmesine desteklerimiz olacak. Kurum ve kuruluşlarımızın, OSB’lerin ve üretim merkezlerinin yatırım teşvikleri, kalkınma ajansları ve bölge kalkınma idarelerinin koordinasyonuyla yatırım ve üretimin yönlendirilmesi alanında çalışmalar gerçekleştireceğiz” açıklamasını yaptı.



“HER FİKİR VE GİRİŞİM DEĞERLİDİR”

Teknoloji ve Sanayi Bakanlığının Türkiye Araştırma Alanı Programları, Bilim İnsanı Yetiştirme ve Geliştirme Programı, Sanayi Ar-Ge Destek Programı, Bilim ve Teknoloji Farkındalığını Artırma Programı, Akademik ve Uygulamalı Ar-Ge Destek Programı, Savunma ve Uzay Ar-Ge Destek Programı, Kamu Ar-Ge Destek Programı ve UİDB AB Proje Ödül Destek Programlarının çok önemli olduğunu sözlerine ekleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, iş dünyasına girişimcilerin desteklenmesinde büyük görevler düştüğünü de dile getirdi. Dünya ekonomisine yön veren ülkelerin girişimcilik anlayışının çok yüksek olduğunu da sözlerine ekleyen Başkan Büyükakın, “Girişimcilerimizin cesaretine cesaret, azmine azim, inancına inanç katarak ekonomik alanda söz sahibi olmalarına destek vermeliyiz. KOBİ’lerin desteklenmesi sürelerini de düşündüğümüzde her fikrin ve girişimin değerli olduğunu da ifade etmek isterim” diyerek sözlerini tamamladı. Makamında ağırladıkları konukların Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinden dolayı tebriklerini kabul eden Başkan Büyükakın, misafirlerine nazik ziyaretleri için teşekkür etti. Birliktelik yapılan istişarelerin ardından sona erdi.