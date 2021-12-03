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Girişimci İşadamları Vakfı Basın Bildirisi

Girişimci İşadamları Vakfı (GİV) olarak üretim ve istihdamı artırmak için düşük faiz yüksek yatırım politikasının ülkemize ekonomik anlamda önemli katkılar sağlayacağına inancımız tamdır.

Girişimci İşadamları Vakfı Basın Bildirisi

03 Aralık 2021 Cuma 11:14

İthalatın en düşük seviyelere inmesinin, girişimciyi destekleyen, yatırımcıyı teşvik eden; üretim ve ihracata yönelten politikalarla hız kazanacağı aşikârdır.


Türkiye’nin “düşük” faiz, bol katma değerli üretim, cari fazla, döviz ihtiyacının azalması ve enflasyonu geriletmek suretiyle ekonomik büyümeyi gerçekleştirme hedeflerinin ilerleyen zaman diliminde tutturulacağına inanıyoruz.


Gerek Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığı gerekse öncesinde farklı vazifelerde ülkemize hizmet eden Sayın Dr. Nureddin Nebati Bey’e inanıyor ve yeni atanmış olduğu Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinde muvaffakıyetler temenni ediyoruz.


Girişimci İşadamları Vakfı


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