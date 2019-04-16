“Girişimciliği destekleyeceğiz”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, kent dinamikleriyle olan buluşmalarına Atılımcı İş Adamları Dernek Başkanı Yasin Akyol, Doğu Marmara Gümrük Ticaret Bölge Müdürü Musa Aydemir, Kocaeli Minibüscüler Odası Başkanı Mustafa Kurt ve Kooperatifi ve PTT Baş Müdürü Adnan Sert ile beraberindeki heyetleri makamında ayrı ayrı kabul etti. Gelecekteki Kocaeli vizyonu hakkında konuklara bilgi aktaran Başkan Büyükakın, kurumların ve kuruluşların bu noktadaki katkılarını beklediklerini dile getirerek, “Ekonomi başlığı altında iş ve istihdamın artması için meslek kurslarından iş dünyasının desteklenmesi gibi birçok alanda çalışma yürüteceğiz. En küçük esnaftan en büyük sanayicimizle yakından ilgilenecek, girişimcilik ruhu taşıyan vatandaşlarımızı destekleyecek adımları atacağız” dedi.

“HEDEFİMİZ NİTELİKLİ PERSONEL İHTİYACINI YETİŞTİRMEKTİR”

Kocaeli’ndeki kalkınma sürecinin daha yukarılara taşınması için devlet teşvik ve destek fonları ile Avrupa Birliği fonları için etkin danışmanlık modeline geçeceklerini konuklarına özellikle vurgulayan Başkan Büyükakın, “Markalaşma yolunda ilerleyen her girişimcimizin yanında olmak gelecek açısından çok önemlidir. KOMEK kurslarında bir meslek alanında yetişen ve ürettiklerini internet üzerinden satabilecek duruma gelen vatandaşımızın kendi markasını oluşturmasına yardımcı olacağız. Sanayi ve endüstri kuruluşları, odalar, sektörel ve finans kuruluşlarıyla istihdamı destekleme programları oluşturacağız. Büyükşehir Belediyesi olarak diğer bir hedefimiz İŞKUR bağlantılı olarak yeni iş imkanları ve destekleme programlarını hayata geçirmek, meslek edindirme kurslarıyla iş dünyasının beklediği nitelikli personel ihtiyacını yetiştirmektir” ifadelerini sarf etti.

“VATANDAŞIMIZIN BEKLENTİLERİNE CEVAP VERECEĞİZ”

Görüşmede şehrin gelişimi ve dönüşümü, şehir için yeni kaynaklar üretilmesi amacıyla da hareket edeceklerini söyleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Büyükşehir olarak bütçeleme ve kaynak kullanım süreçlerini yeniden inşa edecek, daha az maliyetli daha ekonomik ve daha verimli hizmeti halkımızla buluşturacağız. Belediyenin öz kaynaklarını çok iyi kullanarak vatandaşımızın beklentilerine cevap vereceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.