‘Girişimin Kadın Kahramanları’ Kocaeli’de Buluştu





TOBB ve BEKO iş birliği ile hayata geçirilen Girişimin Kadın Kahramanları projesi Kocaeli’de gerçekleşti. Etkinlikte kadınlar, yeni iş fırsatları hakkında bilgilendirildi .Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu ve Beko iş birliğinde, Arçelik Perakende Akademi desteğiyle hayata geçirilen ‘Girişimin Kadın Kahramanları’ projesi kapsamında gerçekleştirilen buluşmaların yedinci durağı Kocaeli oldu. Kocaeli Sanayi Odası (KSO)’nın ev sahipliği yaptığı buluşma KSO Meclis Salonu’nda çok sayıda kadının katılımıyla gerçekleştirildi. Kadınların iş hayatında güçlenmesi için TOBB Kadın Girişimciler Kurulu’nun tüm Türkiye genelindeki 7 bin girişimci kadına ulaşma hedefiyle hayata geçen proje kapsamında Kocaelili girişimci kadınlara ‘Beko 100 Kadın Bayi’ projesinin detayları ve yeni iş fırsatları aktarıldı.





SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA

Toplantı; TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı Günseli Özen, TOBB Kocaeli Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurcan Babalık ve icra kurulu üyeleri, Arçelik Perakende Akademi ve Beko yöneticilerinin katılımı ile düzenlendi. Toplantı Arçelik-Beko etkinlikle Sorumlusu Berna Alkan Koç’un selamlama konuşmasıyla başladı. Ardından TOBB Kocaeli Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurcan Babalık, kürsüye çıktı. Babalık, emeği geçenlere ve katılanlara teşekkür ederek şunları kaydetti: “Kadınların hayatın her alanında güçlenmesi sürdürülebilir kalkınmanın vazgeçilmez unsurlarından birisidir. TOBB Kadın Girişimciler Kurulu olarak, geçmişten günümüze çeşitli proje ve eğitim programlarla ekosistemimizi güçlendirmeye çalışıyoruz. Kadın girişimcilerimizle sürdürülebilir bir kalkınma gayreti gösteriyoruz.



GİRİŞİMCİLİK KÜLTÜRÜNÜN YAYGINLAŞMASI

Bugün burada TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ve Beko iş birliğinde, Arçelik Perakende Akademi desteğiyle hayata geçirilen Girişimin Kadın Kahramanları Projesi için bir aradayız. Kadınlarımıza birer Beko bayisi olma fırsatını sunabilme, kadınlarımızın iş hayatına girmesi için cazibe

oluşturmasını istiyoruz. TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ve il kadın girişimciler kurullarımızla kadınlarımızın iş hayatında daha etkin yer alması için pek çok seminer ve eğitim programları düzenliyoruz. Girişimcilik kültürünün yaygınlaşması için çalışıyoruz. Kadın girişimcilerimizin daha

inovatif ve katma değerli projelerde yer almaları için elimizden geleni yapıyoruz. Bölgemizde kadınlarımıza sunduğumuz seminer, yarışmalar ve çalışmalarla girişimcilerimize pek çok fırsat sunuyoruz. Geçmişte olduğu gibi bugün de yarın da kadın girişimciliği için birçok kadının

hayatına dokunmaya ve işlerini geliştirmeleri için destek olmayı sürdüreceğiz.”



BU PROJEDE KADINI GÜÇLENDİRME HEDEFİ VAR

Ardından söz alan TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı Günseli Özen, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk adına katılımcılara sevgiyle selamlarını ileterek başladığı konuşmasında, “Başarıya çabuk ulaşmak

isteyen bir toplumuz, hemen sonuca ulaşmak istiyoruz. Toplumsal olarak baktığımızda neden olmuyor noktasında her birimize başka başka sorumluluklar düşüyor. Bu projeyi neden destekliyoruz dediğimiz noktada da bu projede hem kadını güçlendirme var hem de eğitim var.

Girişimci kadın nasıl olunur noktasında da ayakları yere basan bu proje oluşturulurken Arçelik, Beko ve TOBB olarak çok çalıştık. Girişimin Kadın Kahramanları projesi kapsamında pek çok şehre ulaştık. Her biri bizden çok şey öğrenmiştir. Biz de her bir kentten pek çok kazanım elde

ettik. Gittiğim tüm yerleri kalbimde taşıyacağım ve hiç unutmayacağım, iyi ki varsınız” dedi.



GÜVENLİ, REKABETÇİ VE DONANIMLI

Son olarak Beko Satış Direktörü Burak Bilgisel söz alarak ‘Beko 100 Kadın Payi’ projesinin detaylarını paylaştı. Bilgisel konuşmasında şunları paylaştı: “Beko olarak her zaman kadınların iş dünyasına katılımını destekliyor ve yanlarında duruyoruz. Girişimci kadınların desteklenmesi

ve güçlenmesini hedeflediğimiz bu yolda Girişimin Kadın Kahramanları Projesi kapsamında gerçekleştirmeyi çok istediğimiz yüz yüze eğitimlerle Kocaeli’nde olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İş hayatındaki cesaretlerinin altını eğitimle doldurabilmek ve kadınların güvenli, rekabetçi ve donanımlı bir şekilde iş hayatında hak ettikleri yerleri almalarına destek olmak bu projenin öncelikli hedefini oluşturuyor.



KAPIMIZ SONUNA KADAR AÇIK

100 Kadın Bayi Projemiz ile entegre olması sebebiyle eğitimlerden sonra Beko bayisi olmak isteyen Marmara’daki girişimci kadınlarına da kapımızın sonuna kadar açık olduğunu aramıza katılmalarından mutluluk duyacağımızı paylaşmak isterim.” Konuşmaların ardından soru-cevap

kısmına geçildi, kadınların merak ettiği sorular özenle yanıtlanarak toplantı sonlandırıldı. Tüm bölgeleri kapsayan Girişimin Kadın Kahramanları Projesi eğitim toplantıları 2021 Aralık’a kadar sırasıyla; Konya, Çanakkale, Mersin, Gaziantep, Aydın, Antalya, Karabük ve İzmir’de TOBB

Kadın Girişimciler Kurulu ve Beko iş birliğinde, Arçelik Perakende Akademi desteğiyle devam edecek.

FOTOĞRAF ALTI

KADINLAR-TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı Günseli Özen, Kocaeli

Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurcan Babalık ve icra kurulu üyeleri.

4’LÜ- Beko Satış Direktörü Burak Bilgisel, TOBB Kocaeli Kadın Girişimciler Kurulu

Başkanı Nurcan Babalık, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı Günseli

Özen ile Arçelik-Beko etkinlikle Sorumlusu Berna Alkan Koç.

TOPLANTI SALONU- KSO’nun ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya girişimci kadınların

ilgisi dikkat çekti.

TOBB KADIN- TOBB Kocaeli Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurcan Babalık, TOBB