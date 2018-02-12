GİV'den Rektör Görgün’e ziyaret

Girişimci İşadamları Vakfı Gebze Şube Başkanı Yavuz Kuş ve yönetim kurulu üyelerini kabul eden GTÜ Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün, “Akademik tecrübemizi sahada çalışan Girişimci İşadamları Vakfı ile paylaşmaya ve ortak çalışmalar için işbirliğine açığız” dedi.

Gebze’de geçtiğimiz günlerde açılışını yaparak faaliyetlerine başlayan Girişimci İşadamları Vakfı Gebze Şubesi yönetimi, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün’ü makamında ziyaret etti. GİV Gebze Şube Başkanı Yavuz Kuş ve vakıf yönetim kurulu üyelerini üniversite kampüsündeki makamında kabul eden rektör Prof. Dr. Haluk Görgün, konuk girişimci işadamlarına üniversitenin son dönemde teknoloji alanında gerçekleştirdiği çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

GİRİŞİMCİLİK TÜRK EKONOMİSİ İÇİN HAYATİ ÖNEME SAHİP

Gebze Teknik Üniversitesi’nin son dönemde teknoloji ve eğitim alanında yaptığı çalışmalar ve ürettiği projelerle Türkiye’nin sayılı üniversitelerinden biri haline geldiğini belirten Rektör Görgün, misafirlerine Gebze Teknik Üniversitesi’nin Teknoloji Transfer Ofisi aracılığıyla yürüttüğü teknolojik araştırmalar ve sürekli eğitim merkezindeki eğitim ve kurs faaliyetleri ile ilgili çalışmaları anlattı. Girişimciliğin Türk ekonomisi için hayati öneme sahip bir alan olduğunu ve bu alanda yürütülen her türlü çalışmayı takdirle karşıladığını ifade eden Görgün, “Sivil toplum kuruluşlarının girişimcilik gibi Türk ekonomisi için hayati önemdeki bir alanda vakıf çatısı altında faaliyet göstermesi ekonomimizin geleceği açısından umut vericidir. Akademik alanda yürüttüğümüz çalışmalarla Girişimci İşadamları Vakfı’nın sahadaki çalışmalarını buluşturup GİV Gebze ile partner kurum olarak ortak çalışmalar yapabiliriz. Bu konuyla ilgili her türlü işbirliği ve teklife açığız” dedi.

YAVUZ KUŞ: GENÇLERİ GİRİŞİMCİLİĞE TEŞVİK EDİYORUZ

Girişimci İşadamları Vakfı Gebze Şube Başkanı Yavuz Kuş da, vakıf olarak Gebze’de faaliyetlere yeni başladıklarını ifade ederek, genç kuşakları girişimci olmaya teşvik etmenin yanında girişimcilik ruh ve kültürünü geliştirmeye çalıştıklarını söyledi. Yavuz Kuş, “Gerek Gebze Teknik Üniversitesi’nin, gerekse rektörümüz sayın Haluk Görgün’ün çalışma ve başarılarını yakından takip ediyoruz. Sanayinin başkenti olan Gebzemiz için üniversitemiz ve rektörümüz büyük kazançtır. Üniversitemizin tecrübe ve aktarımıyla vakfımızın gerek ülke, gerekse Gebzemiz için önemli çalışmalara ve projelere imza atacağına inanıyoruz. Yönetim kurulumuz ve üyelerimizle birlikte üniversitemizle her türlü çalışma ve işbirliğine hazırız. Sayın rektörümüze gösterdiği ilgi ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.