Ekonomik durumu müsait olmayan vatandaşların gönül rahatlığı ile gelip, giyim konusunda her türlü ihtiyacını giderebildiği Toplumsal Dayanışma Mağazası modern yapısı ve güler yüzlü personeliyle haftanın beş günü hizmet veriyor. 4 personelin görev yaptığı mağazaya gelen bağışlar yıkama, ütüleme ve paketlemesi yapıldıktan sonra raflarda yerlerini alıyor. Fiziki görünümüyle lüks mağazaları aratmayan Toplumsal Dayanışma Mağazası’nda yaz ayı için tüm hazırlıklarını tamamlayan belediye yetkilileri, yaptıkları çalışmalarla mevsimlere göre ayrı çalışmalar sergiliyorlar.
Toplumsal Dayanışma Mağazasına Sizde Destek Olun
Çayırova’da toplumsal dayanışmayı arttırarak özellikle ekonomik durumu iyi olan insanlar ile dar gelirli vatandaşlar arasında köprü vazifesi kuran Çayırova Belediyesi, “Giymiyorsan Giydir “kampanyası ile vatandaşlardan gelen evlerinde bulunan ihtiyaç fazlası okul kıyafetleri, her yaşa uygun ayakkabıları, kışlık ve yazlık kıyafetleri gerekli işlemleri yaptıktan sonra ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere harekete geçti. Kampanyaya destek çağrısında bulunan Çayırova Belediyesi yetkilileri; “Toplumsal Dayanışma Mağazamıza bağış yapmak isteyen vatandaşların mağazaya gelme imkânı olmaması durumunda ise 0262 743 79 09 veya 444 12 21 numaralı telefona bildirmeleri yeterli olacaktır.”dedi.