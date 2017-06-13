Giymiyorsan Giydir Kampanyası

Geçtiğimiz aylarda Belediye Hizmet binasına taşınan Toplumsal Dayanışma Mağazasına Türkiye’nin dört bir tarafından bağışlar gelmeye devam ediyor.

Ekonomik durumu müsait olmayan vatandaşların gönül rahatlığı ile gelip, giyim konusunda her türlü ihtiyacını giderebildiği Toplumsal Dayanışma Mağazası modern yapısı ve güler yüzlü personeliyle haftanın beş günü hizmet veriyor. 4 personelin görev yaptığı mağazaya gelen bağışlar yıkama, ütüleme ve paketlemesi yapıldıktan sonra raflarda yerlerini alıyor. Fiziki görünümüyle lüks mağazaları aratmayan Toplumsal Dayanışma Mağazası’nda yaz ayı için tüm hazırlıklarını tamamlayan belediye yetkilileri, yaptıkları çalışmalarla mevsimlere göre ayrı çalışmalar sergiliyorlar.