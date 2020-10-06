Giysi Kumbarasından İhtiyaç sahiplerine

BİNLERCE VATANDAŞA HİZMET
Gebze’de 100’den fazla noktada bulunan giysi kumbaralarından geri dönüştürülen kullanılabilir giyim ürünleri, Mevlana Pazaryeri’ndeki tesisimizde temizleyip, ütüleyip buradan ihtiyaç sahibine ulaştırılmak üzere Elden Ele Gönül Çarşısı’nda yerini alıyor. Sosyal belediyecilik hizmeti olan Elden Ele Gönül Çarşısı bu zamana kadar 2 binin üzerinde ihtiyaç sahibi vatandaşımıza destek oldu. Herkesi Sıfır Atık Projesine destek vermeye, ihtiyaç fazlası kullanılabilir kıyafetlerini de Elden Ele Gönül Çarşısı’na ulaştırarak bu gönül ve hayır birlikteliğine paydaş olmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.