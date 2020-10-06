banner426
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Giysi Kumbarasından İhtiyaç sahiplerine

Gebze Belediyesi tarafından ‘Sıfır Atık’ projesi kapsamında, giysi kumbaralarında toplanan kullanılabilir giysiler temizlenip ütülendikten sonra Elden Ele Gönül Çarşısı’nda ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Giysi Kumbarasından İhtiyaç sahiplerine

06 Ekim 2020 Salı 10:24

Gebze Belediyesi tekstil ürünlerini ekonomiye kazandırmak amacıyla ilçe genelinde farklı noktalarda konuşlandırılan giysi kumbaralarında toplanan kıyafetleri hem ekonomiye kazandırıyor hem de ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Geri dönüşüm ve sıfır atık konusundaki çalışmalara önem veren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Daha yaşanabilir bir Gebze için çabalıyoruz. Sıfır Atık Projesini Gebze Belediyesi olarak sonuna kadar destekliyor ve bu doğrultuda çalışmalarımızı yürütüyoruz.

BİNLERCE VATANDAŞA HİZMET

Gebze’de 100’den fazla noktada bulunan giysi kumbaralarından geri dönüştürülen kullanılabilir giyim ürünleri, Mevlana Pazaryeri’ndeki tesisimizde temizleyip, ütüleyip buradan ihtiyaç sahibine ulaştırılmak üzere Elden Ele Gönül Çarşısı’nda yerini alıyor. Sosyal belediyecilik hizmeti olan Elden Ele Gönül Çarşısı bu zamana kadar 2 binin üzerinde ihtiyaç sahibi vatandaşımıza destek oldu. Herkesi Sıfır Atık Projesine destek vermeye, ihtiyaç fazlası kullanılabilir kıyafetlerini de Elden Ele Gönül Çarşısı’na ulaştırarak bu gönül ve hayır birlikteliğine paydaş olmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kocaeli'de Kimyasal Madde Yüklü Kamyondan Sızıntı Kocaeli'de Kimyasal Madde Yüklü Kamyondan Sızıntı
GTÜ YİNE ILK 10'DA GTÜ YİNE ILK 10'DA
Gebze’de Geçici Güzergah Uygulaması Gebze’de Geçici Güzergah Uygulaması
Kovid-19 Tedbirlerine Uymayan 251 Kişiye Para Cezası Kovid-19 Tedbirlerine Uymayan 251 Kişiye Para Cezası
Darıca’da Asfalt Ve Parke Çalışmaları Darıca’da Asfalt Ve Parke Çalışmaları
Bilişim Teknolojisi Tarımın Hizmetinde Bilişim Teknolojisi Tarımın Hizmetinde
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Kocaeli'de Kimyasal Madde Yüklü Kamyondan Sızıntı
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde kimyasal madde yüklü kamyonun deposundan etrafa yayılan sızıntıya itfaiye...

Haberi Oku