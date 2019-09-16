Giysiler Çöpe Değil Kumbaraya

Gebze Belediyesi, Sıfır Atık Projesi kapsamında hayata geçirdiği geri dönüşüm projeleri ile gelecek nesillere temiz bir doğa bırakmak ve doğal kaynakları da koruma hedeflerini sürdürüyor. Gebze Belediyesi tekstil ürünlerini ekonomiye kazandırmak amacıyla şehrin en ücra noktalarına kadar kumbaralar yerleştirmeye başladı. İlk etapta 104 noktaya yerleştirilen kumbaraların sayısı okullar ve kamu kurumları ile birlikte hedef 180 giysi kumbarası.

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