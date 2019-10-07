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GKM Yeni Sezonda Kapılarını açtı

Gebze Belediyesi Kültür Sanat Etkinlikleri Prof. Dr. Mustafa Ağırman’ın, “Peygamberimizin Hayatı” konulu sohbet programıyla başladı.

GKM Yeni Sezonda Kapılarını açtı

07 Ekim 2019 Pazartesi 10:23

15 Temmuz Milli İrade Kenet Meydanı’nda bulunan Gebze Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Çelik ve Gebzeliler katıldı.

BÜYÜKGÖZ’ÜN SELAMLARINI İLETTİ

Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Çelik program öncesi yaptığı selamlama konuşmasına Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün selamlarını ileterek başladı. Çelik, “Başkanımız sizlerle birlikte olmayı çok arzuluyordu. Fakat başka bir programı sebebiyle programa katılamadı sizlere selamlarını iletti. Umarım Gebze Kültür Sanat Etkinliklerimiz hayırlara vesile olur. İlk programımız hayırlı olsun, hoş geldiniz” dedi.

HAYATINI ANLATTI

Prof. Dr. Mustafa Ağırman sohbet öncesi yaptığı konuşmasında, “Burada olduğunuz süre içerisinde dünya ile iletişiminizi kesin. Bir yolculuğa çıkın. Sohbet bitince tekrar bedenlerinize dönün. Buradan farklı bir insan olarak çıkın. Burada dinlediklerinizi hayatınızda uygulayın. Ailenizden buraya gelemeyenlere eve gidince burada öğrendiklerinizi anlatın. Arkadaşlarınızla, iş arkadaşlarınızla, akrabalarınızla paylaşın bu bilgileri” dedi. Sohbet programında Prof. Dr. Mustafa Ağırman Peygamber Efendimizin hayatından herkesin bilmediği kesitleri Gebzelilerle paylaştı. Programın sonunda Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Çelik konuşmacı Prof. Dr. Mustafa Ağırman’a hediye takdiminde bulundu.

DOLU DOLU PROGRAM

Prof. Dr. Mustafa Ağırman her ayın ilk Pazar günü GKM’de sohbet programlarıyla Gebzelilerle buluşacak. Gebze Belediyesi Kültür Sanat Etkinlikleri 9 Ekim Çarşamba günü saat 12:00 ve 15:00’da “İyilik Ağacı” isimli Çocuk tiyatrosu gösterimi ile devam edecek. Etkinliklerin tamamının ücretsiz olduğu Gebze Kültür Sanat Etkinliklerine tüm Gebzeliler davetli.







 

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