GKM’de 8 Mart Etkinliği

Gebze Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar günü münasebetiyle Gebze Kültür Merkezinde Hatice Kübra Tongar’ın konuşmacı olarak katıldığı bir konferans düzenlendi. Etkinliğin ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar gününü kutladı. Gebze Belediyesi ve Gebze Müftülüğü işbirliğinde düzenlenen programa ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Gebze İlçe Müftüsü Orhan Örnek ve Gebzeli kadınlar katıldı. Açılışta konuşan İlçe Müftüsü Örnek kadınların dinimizde de ayrı bir değeri olduğunu ifade etti ve Dünya Kadınlar Günülerini kutladı.

KADIN HER İNAÇTA KUTSALDIR

Programın ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker yaptığı selamlama konuşmasında, “Öncelikle Dünya Kadınlar Gününüzü tebrik ediyorum. Kadın her şeyden önce insandır. Her değerde ve inançta kıymetli olan kadınların bizim dinimizde yeri apayrıdır. Cennet annelerin ayaklarının altındadır diyor bizim dinimiz. Ne büyük bir şeref. Üstlendiği her rolde kadınlar, hepimizden çok emektir, fedakarlıktır, sabırdır, cesarettir, yürektir. Günü gelir saçının teline kıyamadığı evladını vatan için şehit veren annelerdir onlar. Günü gelir daha dün hayat arkadaşı olduğu yiğidi bayrağa sarılı teslim alan gözü yaşlı, ama başı dik eşlerdir kadınlar. Bu anlamada tüm şehit yakınlarımıza sabır diliyorum ve Dünya Kadınlar gününüz kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

ÖNCE KENDİMİZE DEĞER VERMELİYİZ

Dünya Kadınlar Gününe özel bir konferans veren Hatice Kübra Tongar, “Öncelikle böyle güzel bir organizasyonu düzenleyen Gebze Belediyesi ve İlçe Müftülüğüne çok teşekkür ediyorum. Sizlere de ayrıca bu yağmurlu havalarda bu salonu doldurduğunuz için teşekkür ediyoruz. Yeni nesil anneler gerçekten eğitime önem veriyor ve bu beni çok mutlu ediyor. Bugün Dünya Kadınlar Günü. Eşim bana değer versin, arkadaşlarım bana değer versin, annem, babam bana değer versin diye beklemeyeceğiz. Öncelikli olarak biz kendimize değer vereceğiz. Anne olma rolümüzle toplumda büyük bir önem sahibiz ve önce kendi değerimizi kendimiz bilmeyiz” dedi.

GESMEK SERGİSİ

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker tüm kadınlar adına Hatice Kübra Tongar’a hediye takdim etti ve Dünya Kadınlar gününü tebrik etti. Başkan Köşker fuaye alanında GESMEK resim, takı tasarım, makine nakışı, kırkyama, deri çanta ve iğne oyası kursuna katılan kadınların çalışmalarının yer aldığı sergide incelemelerde bulundu. GESMEK kursiyerlerinin eserlerinin sergilediği sergiyi büyük bir dikkatle inceleyen Başkan Köşker, “Kadınlarımızın üretime katılmaları sosyal hayatlarının zenginleşmesi çok önemli” dedi.