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GKM’de hoş sohbet

Gebze Belediyesi Mart ayı kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Harun Serkan Aktaş Gebzelilerle bir araya geldi. Gebze Belediyesi ve Çay House Mabeyn işbirliğinde düzenlenen sohbet tadındaki konferansa Gebzeliler büyük ilgi gösterdi.

GKM'de hoş sohbet

05 Mart 2018 Pazartesi 15:09

Gebze Belediyesi Mart ayı kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Harun Serkan Aktaş Gebzelilerle bir araya geldi. Gebze Belediyesi ve Çay House Mabeyn işbirliğinde düzenlenen sohbet tadındaki konferansa Gebzeliler büyük ilgi gösterdi. Gebze Kültür Merkezi salonunda gerçekleşen “Hayatınız Yolunda Gitmiyor Mu? Gelin Dertleşelim” konulu konferansı ile Harun Serkan Aktaş Gebzelilerle güzel bir programa imza attı. Program ilk olarak Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

HALİMİZE ŞÜKÜR EDELİM

Harun Serkan Aktaş, “ Evet bu gün buraya geldiniz, gerçekten hayatınız yolunda gitmediği için mi geldiniz. Hayatı yolunda gitmediğini sanan bir sürü insan var. Hayatı yolunda gittiğini sanan da bir sürü insan var. Aslında hiçbir şey bizim gördüğümüz gibi olmaya bilir. Öncelikle halimize şükredelim. Ne insanlar var halinden memnun olmayan insanların yerinde olmak için dua eden.

ALLAH SADECE SEVDİĞİ KULUNA MAL VERMEZ

Birçok insan maddi halinden şikayet eder. Peygamberimiz derki, “şükrünü eda edebileceğin az mal, şükrünü eda edemeyeceğin çok maldan daha makbuldür”. Allah sadece sevdiği insanlara mı mal, mülk para verir. Hayır tabii. Allah aklına gelmiyor, namaz kılmıyorsun, görevlerini yerine getirmiyorsun ve her şey yolunda gidiyor. Bu işte insanı korkutmalı. İnsan sadece malının sadakasını zekatını vermekle yükümlü değildir. Allah’ın verdiği bize nimetler sadece mal, mülk para değil. Sağlığımız, yediğimiz, içtiğimiz nimetler aklınıza gelebilecek her şeyden sorumluluklarımız var” dedi.

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