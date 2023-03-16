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Glütensiz Mutfak Atölyesinin Geliri Depremzedelere Bağışlanacak

İzmit Belediyesi öncülüğüyle çölyak ve PKU hastalığına dikkat çekmek ve glütensiz tarif önerilerinde bulunmak adına düzenlenen Glütensiz Mutfak Atölyesi çerçevesinde satışı yapılan glütensiz ürünlerin geliri deprem bölgesine bağışlanacak.

Glütensiz Mutfak Atölyesinin Geliri Depremzedelere Bağışlanacak

16 Mart 2023 Perşembe 14:05

                                           
 
İzmit Belediyesi öncülüğüyle çölyak ve PKU hastalığına dikkat çekmek ve glütensiz tarif önerilerinde bulunmak adına düzenlenen Glütensiz Mutfak Atölyesi çerçevesinde satışı yapılan glütensiz ürünlerin geliri deprem bölgesine bağışlanacak.   
  İzmit Belediyesi, çölyak ve PKU hastalığına dikkat çekmek amacıyla hayata geçirdiği Glütensiz Mutfak Atölyesi uygulamasını bu kez deprem bölgesi için gerçekleştirdi. Kocaeli Çölyak ve PKU Yaşam Derneği ile bu ay 5’incisi düzenlenen Glütensiz Mutfak Atölyesinde ayın tarifi ise patates salatası oldu. Down Kafe’de gerçekleşen etkinlikte ayrıca glütensiz ürünlerin yer aldığı stantta deprem bölgesinde yaşayan çölyak ve PKU hastaları için satış yapıldı. Satışı yapılan glütensiz ürünlerin geliri deprem bölgesine bağışlanacak.   
 









                                


İHA
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