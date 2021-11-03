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Go Türkiye’deki Sisli Vadi Fotosuna Beğeni Yağmuru

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Türkiye’nin tanıtımı için kurduğu goturkiye instagram sayfasında yapılan Kartepe Sisli Vadi paylaşımı, katılımcılardan beğeni aldı

Go Türkiye'deki Sisli Vadi Fotosuna Beğeni Yağmuru

03 Kasım 2021 Çarşamba 11:09

 

 

TC Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ‘’Go Turkiye’’ seyahat rehberi, bir milyona yakın takipçisi bulunan instagram sayfasında Kocaeli’den Sisli Vadi’nin fotoğrafını paylaştı. Bakanlığın ‘’goturkiye’’ hesabından paylaşılan Sisli Vadi fotosu, takipçilerden yoğun beğeni aldı. Paylaşımda ‘’Hello November! Hi, crimson orange trees and mistful mornings! We’ve missed you dearly.’’, ‘(Merhaba Kasım! Merhaba, kıpkırmızı portakal ağaçları ve sisli sabahlar! Seni çok özledik.) ifadesi kullanıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de bakanlığın paylaşımına ‘’I Love Kocaeli-Sevdamız Kocaeli’’ yorumunu yaptı. Fotoğrafa yerli ve yabancı takipçilerden de beğeni yorumları geldi. Kartepe Maşukiye’de yer alan Sisli Vadi, doğaseverlerden yaz-kış yoğun ilgi görüyor.

 



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