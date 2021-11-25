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Gökçeören Köyü-Çeribaşı Topallar Arası Yolda Asfaltlama Çalışması

Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Gökçeören Köyü - Çeribaşı Topallar arası 5 kilometrelik yolda asfalt serim çalışmasına başlandı

Gökçeören Köyü-Çeribaşı Topallar Arası Yolda Asfaltlama Çalışması

25 Kasım 2021 Perşembe 09:13

 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahalleleri güvenli ve konforlu yollarla donatmak için çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Gökçeören Köyü - Çeribaşı Topallar arası 5 kilometrelik yolda terasman çalışmasını tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, 8 bin ton pmt serimi sonrası 8 bin ton da asfalt serimi çalışmalarına başladı.

 

8 BİN TON ASFALT SERİLECEK

Vatandaşların yol konforunu ve güvenliğini önceleyerek arttırmayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Gökçeören Köyü - Çeribaşı Topallar arası yolda asfaltlama yaparak eski yolu konforlu hale getiriyor. Yolda asfaltlama çalışmasının yanı sıra yol kenarına yapılacak V kanal ile de yağmur suyu tahliyesi gerçekleştirilecek.

 




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